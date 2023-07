Cục Hải quan Khánh Hòa thu ngân sách đạt 44,3% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - Ngày 30/6, Cục Hải quan Khánh Hòa, tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, trong đó đặt mục tiêu nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó công tác thu ngân sách đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, báo cáo của Cục Hải quan Khánh Hoà cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, xuất nhập khẩu (XNK) đầu tư trực tiếp nước ngoài, sản xuất công nghiệp đều ghi nhận mức giảm.

Cán bộ Hải quan Khánh Hoà giám sát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Ảnh: Phương Hà

6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã làm thủ tục cho 4.862 lượt phương tiện vận tải, tăng trên 1.496%; với 908.095 lượt khách xuất nhập cảnh (XNC), tăng 3.502,41% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022; trong đó, làm thủ tục hàng không 4.622 lượt, với 872.747 lượt khách XNC.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023 do tình hình hoạt động của doanh nghiệp XNK gặp khó khăn nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách của đơn vị.

Tính đến ngày 23/6, Cục Hải quan Khánh Hòa đã làm thủ tục cho tổng số tờ khai hàng hóa XNK 12.136 bộ, giảm 11,61%; tổng kim ngạch hàng hóa XNK đạt 1.378,78 triệu USD, giảm 30,12% so với cùng kỳ.

Số thu ngân sách nhà nước đã thực hiện là 945,77 tỷ đồng, đạt 44,3% chỉ tiêu kế hoạch được giao (2.135), giảm 53,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 928,24 tỷ đồng, đạt 46,76% chỉ tiêu kế hoạch giao, giảm 52,38% so với cùng kỳ năm 2022; thu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 17,52 tỷ đồng, đạt 11,68% chỉ tiêu kế hoạch giao, giảm 80,36% so với cùng kỳ năm 2022.

Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hoà Trần Hải Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Trước những khó khăn nêu trên, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách, tại hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hoà Trần Hải Sơn đề nghị các đơn vị chú trọng quân tâm đến công các cải cách hiện đại hóa, chuyển đổi số của ngành Hải quan; nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp XNK và khách hành khách XNC…