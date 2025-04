Thị trường Halal: Lối đi chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam giữa thách thức toàn cầu

(TBTCO) - Sáng ngày 28/4/2025, Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ngành công nghiệp Halal giữa Việt Nam và Indonesia” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Thị trường Halal: Tiềm năng lớn, thách thức không nhỏ

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, từ hàng rào kỹ thuật, chính sách bảo hộ thương mại đến sự sụt giảm nhu cầu thế giới, ngành công nghiệp Halal nổi lên như một điểm sáng.

Theo báo cáo, thị trường Halal toàn cầu dự kiến đạt giá trị 10 nghìn tỷ USD vào năm 2030, trong đó lĩnh vực thực phẩm và đồ uống chiếm 5,91 nghìn tỷ USD vào năm 2033. Với dân số hơn 280 triệu người, phần lớn theo đạo Hồi, Indonesia là thị trường Halal lớn nhất thế giới, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, kim ngạch thương mại với Indonesia năm 2024 đạt 1,6 tỷ USD, tăng 23%. Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn của ASEAN.

Tại hội thảo, ông Trần Phú Lữ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), nhấn mạnh trong bối cảnh xuất khẩu truyền thống gặp khó khăn do chi phí logistics tăng, giá nguyên liệu leo thang và cạnh tranh khu vực gay gắt, việc chuyển hướng sang thị trường Halal là chiến lược cần thiết. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia trong quý I/2025 đạt 4,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ, với xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia đạt 1,4 tỷ USD, tập trung vào các mặt hàng như cà phê, dệt may, điện thoại và linh kiện.

Indonesia không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là đối tác chiến lược chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn Halal. Ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định, ngành công nghiệp Halal không chỉ phục vụ cộng đồng Hồi giáo mà còn thu hút người tiêu dùng toàn cầu nhờ cam kết về chất lượng và an toàn.

Ông Agustaviano Sofjan kêu gọi doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, tham gia các diễn đàn chuyên ngành để khai thác tiềm năng trong chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, du lịch và dịch vụ tài chính Halal.

Dù thị trường Halal mang lại nhiều tiềm năng kinh tế lớn, nhưng việc đáp ứng nghiêm ngặt các quy chuẩn về chứng nhận Halal lại là một rào cản đáng kể đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Giám đốc Marketing Công ty TNHH Văn phòng Chứng nhận Halal (HCA) cho biết, Cơ quan Quản lý Bảo đảm Sản phẩm Halal Indonesia (BPJPH) yêu cầu hầu hết hàng hóa nhập khẩu phải có chứng nhận Halal, còn sản phẩm không đạt chuẩn phải ghi rõ “Non-Halal”. Quy định số 42/2024 của Indonesia đặt ra lộ trình dán nhãn Halal cho hàng hóa nhập khẩu, chậm nhất vào 17/10/2026.

Doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ quy trình đăng ký chứng nhận qua các tổ chức được BPJPH công nhận, bao gồm đánh giá hồ sơ, kiểm tra thực tế và giám sát theo Tiêu chuẩn SJPH số 20/2023. Sau khi được cấp chứng nhận, doanh nghiệp phải đăng ký trên hệ thống SIHALAL và in logo Halal của BPJPH và HCA trên bao bì.

Hợp tác chiến lược: Động lực tăng trưởng kinh tế khu vực

Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 10/3/2025 đã tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác đa lĩnh vực, từ kinh tế số, công nghệ AI, kinh tế xanh đến ngành công nghiệp Halal.

Bà Soneta Asmara - Lãnh sự phụ trách Kinh tế Indonesia nhận định, trong bối cảnh toàn cầu hóa suy giảm và chuỗi cung ứng phân mảnh, hợp tác song phương và liên kết khu vực là chìa khóa để vượt qua khó khăn. Cả Việt Nam và Indonesia đều có những điểm tương đồng: dân số trẻ, đô thị hóa mạnh, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách kinh tế và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu qua các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Việt Nam và Indonesia đều là động lực tăng trưởng của ASEAN, với các ngành mũi nhọn như năng lượng xanh, phương tiện di chuyển điện và công nghệ cao. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, hai bên cần cụ thể hóa các cam kết bằng những hành động thiết thực, từ hỗ trợ chứng nhận Halal, đào tạo doanh nghiệp đến xây dựng chuỗi cung ứng chung.

Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội từ thị trường Halal, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy, đầu tư vào công nghệ và quy trình sản xuất đạt chuẩn, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác Indonesia để học hỏi kinh nghiệm.

Với sự hỗ trợ từ ITPC, HCA và các đối tác Indonesia, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội vượt qua thách thức, tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường 280 triệu dân của Indonesia và xa hơn là thị trường Halal toàn cầu. Đây là thời điểm để doanh nghiệp hành động, đổi mới và vươn xa trên hành trình hội nhập kinh tế quốc tế.