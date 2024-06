Cục Hải quan Thanh Hóa: Thu ngân sách tăng nhờ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để triển khai nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đơn vị đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, làm thủ tục xuất nhập khẩu thông thoáng... nhờ đó, thu ngân sách đạt 9.589,6 tỷ đồng, đạt 70,77% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng hơn 25,07% so với cùng kỳ.

Cán bộ Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra thông quan hàng hóa tại cảng Nghi Sơn. Ảnh Hương Giang

Số thu từ xăng dầu chiếm 82,3% tổng số thu

Nhìn lại tình hình hoạt động của đơn vị trong nửa đầu năm 2024, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Lê Xuân Cương cho biết, ngay từ đầu năm 2024, căn cứ vào định hướng của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2024 và tổ chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc ký kết giao ước thi đua.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng sự quan tâm phối hợp từ các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Giữ vững tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Trong thời gian tới, Cục Hải quan Thanh Hoá tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, cập nhật để công khai trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm minh bạch rõ ràng, từ đó rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trước đó, ngày 20/5/2024, tại Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan Thanh Hóa đứng trong nhóm dẫn đầu (xếp thứ ba) về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2023.

Trên thực tế, theo ghi nhận của các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn Cục Hải quan Thanh Hóa quản lý, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác cải cách TTHC, đẩy mạnh thủ tục hải quan điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian thông quan. Qua đó, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan và nhận được sự ủng hộ, đồng tình, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả từ cộng đồng doanh nghiệp.

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quy trình thủ tục hải quan. Đồng thời, niêm yết công khai chính sách pháp luật, thủ tục hành chính tại các địa điểm làm thủ tục hải quan kết hợp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web của Cục để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết thực hiện.

Ông Lê Xuân Cương cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm 2024 đơn vị đã ban hành hơn 150 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời cho các doanh nghiệp, cơ quan chức năng; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản và báo cáo các loại gửi Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Thanh Hoá, các sở, ban, ngành có liên quan đảm bảo thời gian và đạt chất lượng.

Nhờ sự chủ động nêu trên, 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã ước làm thủ tục thông quan hàng hóa cho hoạt động xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch là 7,28 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ (trong đó, xuất khẩu là 2,35 tỷ USD; nhập khẩu là 4,93 tỷ USD). Số thu ngân sách 6 tháng đầu năm của đơn vị là 9.589,6 tỷ đồng, đạt 70,77% so với dự toán năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ giao (13.550 tỷ đồng), tăng 25,07% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính làm tăng thu là nguồn thu thuế GTGT từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đến nay, số thu từ dầu thô (17 chuyến dầu thô) đạt 6.903 tỷ đồng, chiếm 82,3% tổng số thu ngân sách nhà nước của đơn vị; số thu trung bình mỗi chuyến tàu dầu nhập khẩu đạt 406 tỷ đồng/chuyến.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gắn với chống buôn lậu

Trong 6 tháng còn lại của năm 2024, theo Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, tình hình thế giới, khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Do đó, kinh tế - xã hội trong nước chịu nhiều tác động từ tình hình khu vực, quốc tế. Bên cạnh đó, các lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết quốc tế được thực hiện sâu rộng, tác động khiến nhiệm vụ thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý sẽ ngày càng khó khăn.

Trong khi đó, hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy trên tuyến biên giới đường bộ, đường biển luôn tiềm ẩn những nguy cơ có thể xảy ra, cần phải tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để phòng ngừa và đấu tranh với việc mua bán, vận chuyển ma túy ở khu vực cửa khẩu quốc tế Na Mèo, cửa khẩu chính Tén Tằn và khu vực cảng biển Nghi Sơn.

Trong bối cảnh nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gắn với chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cụ thể, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm.

Đồng thời, đơn vị tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo các văn bản chỉ đạo của ngành Hải quan và các đơn vị chức năng. Ban hành 6 kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác kiểm soát hải quan và công tác phòng, chống ma túy năm 2024.

Trên thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã thực hiện xử phạt 25 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, số tiền phạt thu được là 319,1 triệu đồng. Thực hiện 5 cuộc kiểm tra sau thông quan, quyết định xử phạt hành chính thu nộp ngân sách hơn 349 triệu đồng.

Đặc biệt, đơn vị nỗ lực thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn về công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát các đường mòn, hai bên cánh gà cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Kết quả, đơn vị đã phối hợp với với lực lượng chức năng triệt phá 3 vụ vận chuyển ma tuý trái phép, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại.

Vụ việc điển hình vào ngày 20/3/2024, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Thanh Hóa phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04); Phòng PC08 - Công an tỉnh Thanh Hóa; Công an huyện Ngọc Lặc đấu tranh phá án, bắt giữ 1 đối tượng, tang vật thu được là 9.074,11g ma túy các loại.