Cục Thuế Hòa Bình: Tuyên dương 32 doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành tốt nghĩa vụ thuế

(TBTCO) - Số thu ngân sách nhà nước đến đầu tháng 8/2022 do Cục Hải quan An Giang thực hiện đạt 314,7 tỷ đồng, đạt 137% chỉ tiêu thu nộp ngân sách do Bộ Tài chính giao. Kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến hiện tại đạt 1.276,9 triệu USD, dự báo số thu ngân sách cả năm sẽ vượt chỉ tiêu khá cao so với dự toán.