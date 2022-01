(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, khiến 9/18 khoản thu, sắc thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị sụt giảm mạnh. Trước áp lực nhiều nguồn thu bị sụt giảm, tập thể cán bộ công chức thuế Cục Thuế Khánh Hòa đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao. Nhờ sự nỗ lực đó, năm 2021, Cục Thuế Khánh Hòa thu được 11.759 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán pháp lệnh, bằng 100,6% so với cùng kỳ.

9/18 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán pháp lệnh

Đánh giá chi tiết về các chỉ tiêu thu, ông Lương Văn Ngà – Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho hay, năm 2021, khu vực doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp đạt 2.960 tỷ đồng, bằng 107,4% dự toán.

Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa cho rằng, số thu ở khu vực này tăng chủ yếu do Tổng công ty Khánh Việt tăng giá bán, nên các đại lý mua hàng để tích trữ, làm tăng sản lượng tiêu thụ, do đó số nộp ngân sách tăng 160 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cục thuế đã truy thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản số tiền 26,8 tỷ đồng, cũng giúp tăng thu ngân sách.

Bộ phận một cửa Chi cục Thuế thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Số thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước nộp đạt 1.045 tỷ đồng, đạt 118,7% dự toán. Theo lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa, số thu ở khu vực này đạt khá chủ yếu do các nhà thầu của dự án BOT Nhiệt điện Vân Phong giải ngân khối lượng công trình cho chủ đầu tư, số thuế gần 300 tỷ đồng.

Chỉ tiêu thu thuế thu nhập cá nhân đạt 945 tỷ đồng, đạt 105% dự toán, ông Lương Văn Ngà cho hay, số thu tăng đột biến do phát sinh khoản thu từ hoạt động cho thuê tài sản của Công ty CP Vinpearl với số thuế tăng 85,3 tỷ đồng.

Năm 2021, số thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 264 tỷ đồng, đạt 240,1% dự toán, trong đó phát sinh khoản thu đột biến 67,8 tỷ đồng của Công ty TNHH KN Cam Ranh nộp cho dự án khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh (nay là dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise); Công ty CP Đầu tư Du lịch Erowindow nộp tiền thuê mặt đất mặt nước hàng năm 29,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số thu tiền sử dụng đất đạt 870 tỷ đồng, đạt 133,8% dự toán. Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa cho rằng, nguyên nhân chỉ tiêu thu này đạt dự toán do phát sinh khoản thu đột biến 323,3 tỷ đồng của Công ty TNHH KN Cam Ranh nộp tiền sử dụng đất cho dự án khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh.

Cũng trong năm 2021, chỉ tiêu thu khác ngân sách Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện đạt 356,8 tỷ đồng, đạt 142,7% dự toán. Chỉ tiêu này tăng thu do phát sinh khoản tiền bán yến của Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hoà 50 tỷ đồng, thu hồi các khoản chi năm trước hơn 40 tỷ đồng…

Nỗ lực vượt khó trước áp lực nhiều nguồn thu sụt giảm

Bên cạnh các chỉ tiêu tăng thu, năm 2021, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 5/18 khoản thu, sắc thuế có số thu chưa đạt dự toán và đạt thấp so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp 495,4 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp 2.762 tỷ đồng, đạt 85% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường 913 tỷ đồng, đạt 83% dự toán; thu lệ phí trước bạ 364,5 tỷ đồng, đạt 91,1% dự toán; thu phí và lệ phí được 181,7 tỷ đồng, đạt 77,9% dự toán.

Ông Lương Văn Ngà đánh giá, do dịch Covid kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp ngành vận tải nên một số doanh nghiệp lĩnh vực xăng dầu và vận chuyển hành khách nộp giảm hơn 40 tỷ đồng; cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu mua xe và chuyển nhượng nhà đất của người dân giảm sút…, dẫn đến các chỉ tiêu thu này chưa đạt dự toán.

Trước áp lực nhiều nguồn thu bị sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh, tập thể cán bộ công chức thuế đã nỗ lực thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu hồi nợ đọng.

Cụ thể, ông Lương Văn Ngà cho hay, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cục thuế trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, trong năm 2021, Cục Thuế Khánh Hòa đã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt và đột xuất. Kết quả đã thanh tra, kiểm tra 1.176 doanh nghiệp, với tổng số tiền truy thu, thu hồi hoàn và xử phạt là 135,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế Khánh Hòa đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan công an các cấp để phục vụ cho công tác điều tra theo yêu cầu là 12 trường hợp; đã chuyển cơ quan công an để xác minh thông tin 575 trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh với số tiền nợ 15,9 tỷ đồng; đã chuyển thông tin 25 trường hợp người nộp thuế chây ỳ, dây dưa nợ thuế kéo dài với số tiền 80,9 tỷ đồng, để cơ quan công an phối hợp, trực tiếp làm việc, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế Khánh Hòa cũng đã chuyển 16 hồ sơ các trường hợp có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế để cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định.

Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, lũy kế năm 2021, Cục Thuế Khánh Hòa thu được 11.759,7 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán pháp lệnh và bằng 100,6% so cùng kỳ. Kết quả thu trừ tiền sử dụng đất và xổ số ước thực hiện 10.662 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán pháp lệnh, bằng 100,3% so cùng kỳ thực hiện./.