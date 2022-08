Cục Thuế Khánh Hòa nỗ lực các giải pháp để kéo giảm nợ thuế

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến thời điểm ngày 31/7/2021, tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý ước khoảng 116.891 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ, tăng 22,8% so với thời điểm ngày 31/12/2020, tăng 0,8% so với thời điểm ngày 30/6/2021.