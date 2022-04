Cục Thuế Long An thu ngân sách quý I tăng trưởng 16% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An cho hay, lũy kế hết quý I/2022, tổng thu ngân sách nội địa cục thuế thực hiện đạt 5.737 tỷ đồng, đạt 42,8% so dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 116,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số thu được ghi nhận đạt cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây. Cụ thể, số thu quý I/2022, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2020; tăng 42% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 75,1% so cùng kỳ năm 2018.

Điều hành linh hoạt các giải pháp quản lý thuế Ông Nguyễn Văn Thủy cho biết, đạt được kết quả nêu trên là nhờ vào sự điều hành linh hoạt và quyết liệt của tập thể ban lãnh đạo cục thuế trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quản lý thuế. Cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức thuế trong việc khắc phục mọi khó khăn, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Cục Thuế Long An phối hợp với cơ quan công an chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: M.Khánh Ban lãnh đạo Cục Thuế Long An cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý điều hành thu thuế trên từng địa bàn. Đồng thời, Cục Thuế Long An tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế đúng đối tượng theo đúng chính sách pháp luật, góp phần giúp người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng người nộp thuế lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. Chủ động chống thất thu thuế qua các chuyên đề thanh tra, kiểm tra Bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, Cục Thuế Long An đã triển khai có hiệu quả các chuyên đề về thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, đối với chuyên đề rà soát việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có chi nhánh ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc và ngược lại, trong 3 tháng đầu năm, các phòng thanh tra, kiểm tra, đội kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 14 hồ sơ, trong đó chấp nhận số liệu kê khai 13 hồ sơ, điều chỉnh 1 hồ sơ khai thuế, điều chỉnh tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trên địa bàn Long An là 1.279 triệu đồng. Đối với chuyên đề rà soát, xác định chi phí lãi vay được trừ đối với các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, trong 3 tháng đầu năm 2022, các phòng thanh tra, kiểm tra, đội kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 33 hồ sơ khai thuế, trong đó chấp nhận 1 hồ sơ, yêu cầu doanh nghiệp kê khai bổ sung 32 hồ sơ với số điều chỉnh giảm lỗ là 64.656 triệu đồng, điều chỉnh tăng số thuế phải nộp 3.402 triệu đồng. Báo cáo của Cục Thuế Long An ghi nhận, lũy kế quý I/2022, trên địa bàn có 9/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 37,3%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33,9%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 37,2%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 45,4%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 27,7%; thu lệ phí trước bạ đạt 34%; thu phí, lệ phí đạt 38,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 92,4%; thu khác ngân sách đạt 26,9%. Ông Nguyễn Văn Thủy cho biết thêm, thời gian qua, hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An có xu hướng ngày càng tăng, nhất là các huyện tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh, số lượng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng bất động sản tăng, kéo theo sự gia tăng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, thất thu thuế từ lĩnh vực này cũng không nhỏ. Nguyên nhân do người chuyển nhượng bất động sản đã khai giá chuyển nhượng tính thuế thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhượng thực tế. Để chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản, ngày 29/3 vừa qua, Cục Thuế Long An đã phối hợp với Công an tỉnh Long An, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Lãnh đạo Cục Thuế Long An cho hay, thời gian qua, cục thuế đã chuyển trả hàng trăm hồ sơ khai thuế để yêu cầu người nộp thuế bổ sung giải trình, tăng thu ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng. Đồng thời, tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng và chính quyền chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và cơ quan báo đài tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, qua đó góp phần tăng thu cao từ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Báo cáo của Cục Thuế Long An ghi nhận, số thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản tăng 105,7 tỷ đồng, bằng 178,4% so với cùng kỳ năm 2021; lệ phí trước bạ nhà đất tăng 25,5 tỷ đồng, bằng 154,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thủy chia sẻ, cục thuế tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thuế đề ra từ đầu năm, chú trọng chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế. Đặc biệt, để phủ sóng hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Thuế Long An đang tập trung cao độ triển khai hóa đơn điện tử cho khoảng 17.000 đối tượng người nộp thuế từ ngày 1/4/2022, cục thuế đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành trước 30/5/2022, vượt kế hoạch Tổng cục Thuế giao./.

Văn Tuấn