Cục Thuế Quảng Ngãi thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Quảng Ngãi thu ngân sách đạt 12.148 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán trung ương giao, bằng 78,1% dự toán tỉnh giao, bằng 87,3% so với cùng kỳ thực hiện. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Quảng Ngãi giao các phòng chức năng, chi cục thuế trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách.

9 tháng thu ngân sách đạt 80,5% dự toán

Ông Võ Hùng - Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2023, số thu ngân sách nội địa cơ quan thuế thực hiện đạt cao so với dự toán tỉnh giao, tuy nhiên giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 9/2023, Cục Thuế Quảng Ngãi thu ngân sách ước đạt 975 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Quảng Ngãi thu đạt 12.148 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán trung ương giao, bằng 78,1% dự toán tỉnh giao, bằng 87,3% so cùng kỳ thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Phương - Phó trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Quảng Ngãi) phổ biến chính sách hỗ trợ theo các Nghị định của Chính phủ đến doanh nghiệp. Ảnh: CT

Đánh giá chi tiết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp chiếm tỷ trọng nguồn thu lớn trên địa bàn, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, đối với số thu từ NMLD Dung Quất, trong kỳ, nhà máy tiêu thụ đạt 5,32 triệu tấn, bằng 98,5% so với dự toán tỉnh giao, bằng 102,5% so với cùng kỳ thực hiện. Giá mua dầu thô bình quân là 88,1 USD/ thùng, bằng 125,9% so với dự toán tỉnh giao, bằng 81,8% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ dầu Bạch Hổ/tổng sản lượng dầu nhập đầu vào là 32,3%, bằng 157,6% so với dự toán tỉnh giao, bằng 95,9% so với cùng kỳ. Tỷ trọng tiêu thụ xăng/tổng sản lượng xăng, dầu bán ra là 41,1%, bằng 102,6% so với dự toán tỉnh giao, bằng 92,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, nếu tính cả số tiền thuế, tiền thuê đất ước gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thì tổng thu đạt 15.321 tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán tỉnh.

Với tình hình sản xuất kinh doanh như trên, 9 tháng đầu năm 2023, NMLD Dung Quất nộp ngân sách đạt 6.290 tỷ đồng, bằng 97% dự toán trung ương giao, bằng 92,7% dự toán tỉnh giao, bằng 73,4% so với cùng kỳ thực hiện.

Đối với nguồn thu từ Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, 9 tháng đầu năm 2023, sản lượng tiêu thụ đạt 118,96 triệu lít, bằng 95,4% so với cùng kỳ. Theo đó, Công ty Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nộp ngân sách đạt 1.303 tỷ đồng, bằng 101,9% so với cùng kỳ.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi 9 tháng nộp ngân sách đạt 273 tỷ đồng, bằng 106,6% so với cùng kỳ.

Áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với doanh nghiệp cố tình nợ thuế

Thông tin về công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, ông Võ Hùng cho biết, 9 tháng năm 2023, toàn đơn vị thu được 822,4 tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán trung ương giao, bằng 32,9% dự toán tỉnh giao, bằng 95,4% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó: thu từ các dự án tỉnh quản lý là 400 tỷ đồng (dự án khu dân cư Bắc Huỳnh Thúc Kháng nộp 242,4 tỷ đồng; dự án chỉnh trang đô thị Nam Trà Khúc nộp 150,9 tỷ đồng; dự án khu tái định cư chống biến đổi khí hậu Tịnh Kỳ nộp 4,2 tỷ đồng; còn lại các khu tái định cư Bình Sơn).

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, đối thoại với Cục Thuế Quảng Ngãi. Ảnh: CT

Các dự án khối huyện nộp được 332,7 tỷ đồng, một số địa bàn có số nộp tiền sử dụng đất từ dự án cao như: TP. Quảng Ngãi 41 tỷ đồng; huyện Sơn Tịnh 25,7 tỷ đồng, huyện Bình Sơn 76,5 tỷ đồng, huyện Tư Nghĩa 41,8 tỷ đồng, huyện Đức Phổ 113,2 tỷ đồng,…

Còn các dự án khu dân cư Nam Lê Lợi và Khu đô thị Vsip nộp đạt 89,7 tỷ đồng (trong đó có 71,6 tỷ đồng tiền ghi thu).

Để tiếp tục phấn đấu thu ngân sách đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2023 và nhiệm vụ công tác thuế 3 tháng cuối năm 2023, lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi đã chỉ đạo các phòng thuộc, chi cục thuế các huyện, khu vực tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục đẩy mạnh phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, xác định phạm vi rủi ro và tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023.

60 doanh nghiệp tham gia tập huấn chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực thuế Cục Thuế Quảng Ngãi vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi đã đối thoại và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách về thuế của các doanh nghiệp. Qua đó, giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những điểm mới của chính sách, pháp luật về thuế để thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý rủi ro hóa đơn, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm về hóa đơn. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế GTGT nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi yêu cầu các phòng chức năng được giao thu chủ động làm việc với các đơn vị có tiền thuế nợ lớn để đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ, kiên quyết xử lý, áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế đối với những doanh nghiệp cố tình dây dưa, chây ỳ không nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Theo dõi, đôn đốc các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn đến hạn để huy động kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Tăng cường các giải pháp về công nghệ thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm hóa đơn điện tử (gian lận, lập hóa đơn điện tử giả, xuất khống hóa đơn). Tiếp tục triển khai có hiệu quả các ứng dụng tổng hợp, giám sát hồ sơ khai thuế, hỗ trợ quản lý hóa đơn điện tử…/.