Chứng khoán ngày 14/5: Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, VN-Index vững vàng trên mốc 1.300 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/5) có thêm một phiên giao dịch đầy hưng phấn, nhất là tại nhóm cổ phiếu trụ. Đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành lực kéo chính giúp thị trường vượt mốc 1.300 điểm. Trong khi đó, khối ngoại có phiên mua ròng bùng nổ, với giá trị cao gấp hơn 2 lần so với phiên giao dịch hôm qua.

VN-Index tăng hơn 16 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay có thêm một phiên giao dịch đầy hưng phấn, nhất là tại nhóm cổ phiếu trụ. Đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành lực kéo chính, trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có sự phân hóa. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 16,3 điểm, lên mức 1.309,73 điểm.

Độ rộng thị trường cũng tích cực khi sắc xanh chiếm ưu thế. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 189 mã tăng, có 53 mã giữ giá tham chiếu và 122 mã giảm giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/5.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VPB (+6,78), FPT (+5,69), HPG (+1,36), SSI (+2,14), VCI (+2,31)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: SHB (-0,76), VHM (-2,58), STB (-0,25), VRE (-2,58), VNM (-0,53)...

Thị trường ghi nhận sự đồng thuận của đa số nhóm ngành tăng điểm. Trong đó, công nghệ viễn thông, ngân hàng và hóa chất là ba ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, nhựa và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng mạnh 15,09 điểm, lên mức 1.397,87 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 22 mã tăng, chỉ có 1 mã giữ giá tham chiếu và 7 mã giảm giá.

Thanh khoản khớp lệnh cao hơn 12,6% so với phiên giao dịch trước và cao hơn 11,3% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.074 triệu cổ phiếu (+12,6%), tương đương giá trị giao dịch đạt 27.327 tỷ đồng (+14,3%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có phiên tăng điểm tốt. Trong khi, chỉ số HNX-Index tăng 0,95 điểm lên mức 218,88 điểm, thì chỉ số UPCoM-Index cũng tăng 0,34 điểm ở mức 94,89 điểm.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng tích cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị đột biến 2.266 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 2.265 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến lên tới 541 tỷ đồng. Xếp theo sau, cổ phiếu VPB và MWG cũng được mua ròng với giá trị lần lượt 322 tỷ đồng và 285 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu HPG và PNJ đồng loạt được mua ròng trên 180 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu MSN và VHM cùng bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 156 tỷ đồng, VRE và VNM cũng bị bán ròng từ 111 tỷ đồng tới 114 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu VSC bị bán ròng với giá trị 34 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 6 tỷ đồng.

Dòng tiền tìm đến nhóm bluechip

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hồi phục một mạch hơn 100 điểm kể từ phiên ngày 22/4. Sự bứt phá trong ngày hôm nay đã giúp thị trường gần như lấy lại quãng điểm trước khi tin tức về mức thuế đối ứng 46% được công bố.

Những mã cổ phiếu ngân hàng chịu "nằm im" trong các phiên trước như BID, VCB… cũng đã có cơ hội xông pha gồng gánh thị trường cùng với với mức tăng kịch biên độ của cổ phiếu VPB. VPL tiếp tục tăng trần, cùng với sự trở lại của FPT cũng đóng góp đáng kể vào xung lực tăng giá của chỉ số.

Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, VN-Index vững vàng trên mốc 1.300 điểm. Ảnh minh họa

Sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng đã triệt tiêu đáng kể ảnh hưởng của VIC và VHM. Hai trụ này suy yếu phiên chiều, VIC để mất 1,36% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa chỉ còn tăng 0,25%. VHM để mất 1,47%, chìm sâu 2,58% so với tham chiếu. VRE cũng bị ảnh hưởng mạnh, giảm 2,76% so với tham chiếu tương đương mất khoảng 1,59% riêng phiên chiều. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, nhiều cổ phiếu khác cũng rất ấn tượng như FPT tăng 5,69%, SSI tăng 2,14%, VJC tăng 2,76%.

Diễn biến mạnh ấn tượng của nhiều bluechips ngoài VIC, VHM cho thấy thị trường đang lan tỏa tăng giá. Độ rộng chỉ số cuối phiên ghi nhận số mã tăng tốt hơn đáng kể so với phiên sáng. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng có không ít cổ phiếu tăng điểm tốt VCI tăng 2,31%, HCM tăng 1,74%, DGC tăng 2,4%, HSG tăng 3,33%, PNJ tăng 4,62%, DIG tăng 1,59% là những mã nổi bật.

Ở chiều ngược lại, VHM, VRE và GVR là những mã tác động giảm điểm lên thị trường nhiều nhất, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không đáng kể. VN-Index tiếp tục duy trì xung lực tăng thuyết phục khi thanh khoản khớp lệnh tăng 12,6% so với phiên trước và dòng tiền tiếp tục tìm đến nhóm bluechip.

VN-Index duy trì mạch tăng ấn tượng phiên thứ 3 liên tiếp, vượt mốc tâm lý 1.300 điểm. Thanh khoản tiếp tục cải thiện với khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên hỗ trợ đắc lực cho xu hướng tăng điểm. Xung lực tăng điểm ở thời điểm hiện tại khá mạnh và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới với kỳ vọng hướng tới ngưỡng kháng cự (1.315-1.325) điểm.