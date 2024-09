(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định trả thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn" - kỳ lựa chọn quý II/2024, với 11 giải thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh.

Theo Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, căn cứ biên bản xác nhận kết quả chương trình "Hóa đơn may mắn" – kỳ lựa chọn quý II/2024 của Hội đồng giám sát ngày 8/8/2024 và các căn cứ liên quan, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-CTĐTH (ngày 6/9/2024) về việc trả thưởng “Hóa đơn may mắn" - kỳ lựa chọn quý II/2024.

Quyết định số 58/QĐ-CTĐTH của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, theo danh sách kèm theo Quyết định số 58, với 11 giải thưởng có tổng giá trị trao giải là 22.000.000 đồng cho cá nhân, hộ kinh doanh trích từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cục thuế. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 5.000.000 đồng/giải, 2 giải nhì với trị giá mỗi giải là 3.000.000 đồng, 3 giải ba với trị giá mỗi giải là 2.000.000 đồng, 5 giải khuyến khích với trị giá mỗi giải là 1.000.000 đồng.

Danh sách cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện trả thưởng hóa đơn may mắn được đính kèm theo quyết định số 58 và đăng tải trên cổng thông tin điện tử ngành Thuế tỉnh Đồng Tháp. Các đơn vị liên quan thuộc Cục Thuế Đồng Tháp thực hiện trao thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh là người mua hàng hóa, dịch vụ có “Hóa đơn may mắn” trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, việc nhận thưởng được thực hiện bằng tiền mặt trao trực tiếp cho người trúng thưởng hoặc chuyển khoản (nếu người trúng thường có yêu cầu) đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, hộ kinh doanh nhận thưởng.