Cục Thuế Vĩnh Phúc quản lý chặt chẽ nguồn thu đi đôi với chống thất thu thuế

(TBTCO) - Trong bối cảnh các nguồn thu chính đang có chiều hướng sụt giảm mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nguồn thu, khai thác tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa việc doanh nghiệp lợi dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi, trốn thuế.

Nhiều lĩnh vực thu có dấu hiệu giảm mạnh

Ông Lê Văn Phúc - Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, cục thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức; hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Cán bộ, công chức thuế Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên hỗ trợ người dân kê khai lệ phí trước bạ điện tử. Ảnh: Hải Anh

Mặt khác, những tồn tại, hạn chế, bất cập từ nội tại nền kinh tế về cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tích tụ từ lâu chưa được giải quyết dứt điểm cùng với dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hạn hán, thiên tai…, tiếp tục có diễn biến bất thường đã làm cho sản xuất kinh doanh trong nước, trong đó có Vĩnh Phúc phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhiều lĩnh vực thu có dấu hiệu chững lại, thậm chí giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, cục thuế thu được 189,6 tỷ đồng nợ thuế, đạt 18,3% tổng số tiền nợ đọng thuế, nợ thuế vẫn đang có chiều hướng tăng, do doanh nghiệp trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn, chưa có nguồn tài chính để nộp NSNN.

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế, doanh nghiệp còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả các mặt công tác thuế như: tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý nợ và cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế; cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thuế…

Cùng với đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã kịp thời triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Song song với đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu, chống thất thu NSNN, hạn chế tối đa việc doanh nghiệp lợi dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi, trốn thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu cho NSNN.

Bằng việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, Cục Thuế Vĩnh Phúc thu NSNN đạt 12.610 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, bằng 70% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu tính cả số thuế được gia hạn thì số thu nội địa đạt 13.970 tỷ đồng, bằng 51% so với dự toán, bằng 75% so với cùng kỳ thực hiện. Tính theo địa bàn thu, trên địa bàn có 6/10 đơn vị nhận dự toán thu đạt trên 51% dự toán năm.

Khu vực đầu tư nước ngoài nộp ngân sách sụt giảm

Đánh giá về sự tăng giảm ở các khu vực thu, đại diện Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có quy mô công nghiệp lớn, do đó sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của tỉnh. Việc giảm nhu cầu tiêu dùng và tăng lượng hàng tồn kho gây nên áp lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, đây là ngành có tỷ trọng nộp ngân sách lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

7 tháng đầu năm 2023, Công ty ô tô Toyota Việt Nam nộp đạt 3.681 tỷ đồng, bằng 61% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2.327 tỷ đồng. Ảnh: TL

Theo Cục Thuế Vĩnh Phúc, năm 2022, Công ty Honda Việt Nam và Công ty ô tô Toyota Việt Nam nộp ngân sách đạt 22.492 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82% tổng thu từ sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ trọng 67% tổng thu nội địa năm 2022.

Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm 2023, khu vực này đang có dấu hiệu sụt giảm mạnh, trong đó khối sản xuất kinh doanh nộp ngân sách ước đạt 11.030 tỷ đồng, bằng 48% dự toán pháp lệnh, bằng 74% so với cùng kỳ. Kết quả thu đạt tỷ lệ thấp chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ của Công ty Honda Việt Nam và Công ty ô tô Toyota Việt Nam sụt giảm mạnh.

Cụ thể, ước 7 tháng đầu năm 2023, Công ty Honda Việt Nam nộp ngân sách đạt 5.209 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 951 tỷ đồng); Công ty ô tô Toyota Việt Nam nộp đạt 3.681 tỷ đồng, bằng 61% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 2.327 tỷ đồng). Tính chung hai doanh nghiệp trọng điểm trên, số thuế nộp ngân sách ước đạt 8.890 tỷ đồng, bằng 73% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 3.279 tỷ đồng).

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, lãnh đạo Cục Thuế Vĩnh Phúc yêu cầu các phòng chức năng, chi cục thuế tiếp tục triển khai kịp thời các gói hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất của Quốc hội và Chính phủ; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, đơn vị chủ động phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến; tác động của việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp của Chính phủ để kịp thời có các giải pháp quản lý nguồn thu hiệu quả, toàn diện nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN được giao./.