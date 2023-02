Cục Trồng trọt cảnh báo tăng nóng diện tích sầu riêng dẫn đến hậu quả cung vượt cầu

Trong năm 2022, xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng đến 137% so với năm 2021. Hiện nay, sầu riêng tại các tỉnh miền Tây đang lên cơn sốt khi giá tăng gấp 3 lần năm ngoái. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2022, xuất khẩu trái cây tươi chỉ đạt khoảng 2,1 tỷ USD, giảm gần 11% so với năm 2021. Nguyên nhân do mặt hàng chủ lực là thanh long giảm gần 39% so với năm trước, chỉ đạt 632 triệu USD. Tỷ trọng của trái thanh long cũng giảm từ 44% xuống còn 30% trong tổng cơ cấu trái cây tươi xuất khẩu của Việt Nam. Ngược lại, mặt hàng sầu riêng tăng tưởng đến 137% tương đương kim ngạch 421 triệu USD. Tỷ trọng của trái sầu riêng trong cơ cấu hàng xuất khẩu tăng từ 7,6% của năm 2021 lên 20% trong năm 2022.