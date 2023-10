Đã giảm nhiều khoản thuế đối với xăng dầu để hỗ trợ nền kinh tế

Giảm đáng kể tỷ trọng thuế trong giá xăng dầu so với trước đây Việc thực hiện các chính sách về giảm thuế BVMT đối với xăng dầu, mỡ nhờn; giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng, nguyên liệu sử dụng để sản xuất xăng trong thời gian qua và trong năm 2023 đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế tác động của việc tăng giá xăng dầu trên thị trường quốc tế đến giá xăng dầu trong nước. Đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước trong việc tiếp cận nguồn cung xăng dầu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng khác của Nhà nước. Những yếu tố đó đã làm giảm đáng kể tỷ trọng thuế trong giá xăng dầu so với trước đây.