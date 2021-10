Đà Nẵng khôi phục hoạt động du lịch trong giai đoạn bình thường mới

(TBTCO) - Hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bị gián đoạn do lệnh phong tỏa, những vấn đề liên quan đến an toàn lao động, phòng chống dịch, tạo tâm lý an tâm cho người lao động thông qua mua bảo hiểm, đầu tư máy móc thiết bị hỗ trợ tăng năng suất… là những điều doanh nghiệp cần cân nhắc trong quản trị nguồn nhân lực.