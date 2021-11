Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán năm Tính từ đầu năm đến 31/10/2021, thu ngân sách nhà nước đạt 1.224,3 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán. Cùng với việc triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp theo quy định, các cơ quan thuế, hải quan đã tăng cường các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ về ngân sách, phấn đấu đảm bảo các cân đối thu - chi NSNN theo dự toán đề ra. Tại phiên thảo luận ở tổ chiều 29/10 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, năm 2021 là năm vô cùng vất vả, chưa năm nào khó khăn như thế do tác động của đại dịch. Theo Bộ trưởng, thời gian qua, chính sách tài khóa được điều hành linh hoạt. Trong khó khăn, ngành Tài chính vẫn phấn đấu tăng thu so với dự toán đề ra; chi ngân sách không vượt dự toán, tiết kiệm chi và có nguồn lực để phát triển kinh tế và chống dịch. Về chi NSNN, chi 10 tháng đạt 1.149,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán. Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 10 tháng có thặng dư; tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương có thặng dư lớn. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.