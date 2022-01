Danh mục các biện pháp không tương thích và những lưu ý trong thực thi

Rủi ro thị trường tài chính từ quá trình “đốt nóng” thị trường Tiến trình tự do hóa thông thường sẽ đòi hỏi quá trình tự do hóa dịch vụ tài chính đi song hành với quá trình hoàn thiện thể chế, khung pháp lý, khả năng giám sát quản lý, đồng bộ cơ sở hạ tầng thị trường, mở rộng dần về quy mô, đa dạng hóa dần về sản phẩm hàng hóa, hoàn chỉnh dần về cấu trúc thị trường... tạo nền tảng phát triển thị trường ổn định, lành mạnh. Tuy nhiên, quá trình tự do hóa dịch vụ tài chính theo đòi hỏi của các đối tác có thị trường dịch vụ tài chính phát triển đã tạo sức ép cho các nền kinh tế đang phát triển phải mở cửa thị trường dịch vụ tài chính với mức cam kết cao hơn, phạm vi rộng hơn, không chỉ ở khía cạnh tiếp cận thị trường mà cả ở khía cạnh tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Điều này vừa tạo cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam buộc phải đẩy nhanh quá trình cải cách thị trường tài chính, vừa tạo cơ hội để yêu cầu các nước phát triển mở cửa thị trường hàng hóa để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường phát triển. Do đó, nếu quá trình cải cách thị trường tài chính trong nước không theo kịp với tiến độ và kế hoạch đề ra sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và năng lực, dẫn tới làm gia tăng rủi ro cho thị trường tài chính xuất phát từ quá trình “đốt nóng” thị trường tài chính bởi các cam kết tự do hóa dịch vụ tài chính ở mức cao hơn năng lực và khả năng thị trường.