Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2023, giải ngân của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ước đạt hơn 35.600 tỷ đồng, gấp 2 lần so với giá trị giải ngân cùng kỳ năm 2022. Từ nay đến cuối năm 2023, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đốc thúc các ban quản lý dự án - chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ tại các dự án đang triển khai, góp phần hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm đúng yêu cầu đề ra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành. Ảnh: Quỳnh Ngọc

Giá trị giải ngân tập trung ở các dự án cao tốc Bắc - Nam

Theo Bộ GTVT, năm 2023, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 95.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn giao năm 2023 là hơn 94.100 tỷ đồng, vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, Bộ GTVT giao chi tiết cho các dự án với tổng số 95.196 tỷ đồng (đạt 99,9%). Kế hoạch vốn năm 2023 chủ yếu tập trung giao cho 12 chủ đầu tư, ban QLDA do Bộ GTVT quản lý với gần 86.800 tỷ đồng (chiếm 91% tổng số vốn được giao của Bộ GTVT); các chủ đầu tư còn lại (24 sở GTVT, Tổng công ty Đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) và 2 trường cao đẳng) được giao 8.400 tỷ đồng (chiếm gần 9%).

Tính đến ngày 30/6/2023, Bộ GTVT ước giải ngân khoảng 35.627 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch năm, cao hơn mức trung bình chung của cả nước. So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 cao gấp 2 lần giá trị và cao hơn 7%.

Cũng theo Bộ GTVT, giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm tập trung ở các dự án cao tốc Bắc - Nam (đạt 24.466 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 69% giá trị giải ngân của cả Bộ GTVT). Một số nhóm dự án đáp ứng sản lượng giải ngân so với kế hoạch đăng ký như: các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng (đạt 103%); các dự án ODA giải ngân gần 4.500 tỷ đồng (đạt 111%); các dự án trong nước khác giải ngân 6.350 tỷ đồng (đạt 115% so với kế hoạch đăng ký). Trong đó, một số dự án có tiến độ giải ngân tương đối tốt như Vũng Áng - Bùng (đạt 115%), Vạn Ninh - Cam Lộ (đạt 102%) và nhiều dự án đạt khối lượng giải ngân hơn 90% so với kế hoạch đăng ký.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, vấn đề giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu là những khó khăn khiến công tác giải ngân vẫn chưa được như mong muốn. Ông Lê Thắng, Giám đốc Ban quản lý dự án 2, Bộ GTVT cho biết, tại dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do ảnh hưởng từ tiến độ giải phóng mặt bằng nên kết quả giải ngân vẫn cần đẩy nhanh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu. Riêng tỉnh Quảng Ngãi, theo kế hoạch, trong tháng 6/2023 sẽ giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng nhưng đến hiện tại mới giải ngân khoảng 530 tỷ đồng. Thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) chỉ được 273/973 tỷ đồng kế hoạch.

Bộ GTVT cho biết thêm, nguồn vật liệu cũng là yếu tố gây khó khăn đến tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là dự án chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch giải ngân năm 2023 như cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, tính đến nay, các nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ và trình sở tài nguyên và môi trường các tỉnh 58/87 mỏ đất, 11/25 mỏ cát; các địa phương đã cơ bản xác nhận khối lượng khai thác 18/58 mỏ đất, 2/11 mỏ cát.

Trên cơ sở này, Bộ GTVT đã chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các thủ tục khai thác vật liệu cho dự án, đảm bảo tiến độ thi công và tiến độ giải ngân.

Hoàn thành dự án đúng tiến độ

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, với những công trình khánh thành sắp tới như Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu... các ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu thi công “3 ca, 4 kíp”, khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đối với nhà thầu chậm tiến độ trong các dự án đang triển khai phải dừng và không cho tham gia các dự án mới cho đến khi khắc phục được tình trạng chậm trễ.

Đối với các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, các ban quản lý dự án phải bám sát tình hình giải phóng mặt bằng; chuyển đổi đất rừng, đất lúa; hoàn thành thủ tục cấp phép, khai thác mỏ vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn về vật liệu, Bộ GTVT cũng vừa có văn bản đề nghị các bộ: Tài nguyên và Môi trường; Công an; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử thành viên tham gia tổ công tác kiểm tra, làm việc với địa phương về khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 573 ngày 21/6/2023, Bộ GTVT dự kiến thành lập 2 tổ công tác kiểm tra và làm việc với các địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 3 - 7/7/2023. Trong đó, tổ công tác số 1 kiểm tra, làm việc với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định. Tổ công tác số 2 kiểm tra, làm việc với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.