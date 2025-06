Địa phương rốt ráo xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Rà soát tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính tại 12 tỉnh miền núi trung du phía Bắc Đoàn công tác do ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với 12 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc gồm: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang để nắm tiến độ rà soát, xử lý tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Sau khi nghe kết quả báo cáo, ông Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh, tính đến thời điểm này, chỉ còn hơn 20 ngày nữa là kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện theo lộ trình. Vì thế, khối lượng công việc chuyển giao cho cấp xã, cấp tỉnh là rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải tập trung nhân lực để triển khai hiệu quả. Đối với việc sắp xếp, xử lý tài sản công cũng cần phải được đẩy mạnh. Nhắc lại tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, Bộ Tài chính, ông Thịnh cho biết, quy mô sắp xếp, xử lý tài sản do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính rất lớn, nên việc xử lý không đơn giản. “Đây là vấn đề khó nhưng nhất định phải làm và phải làm tốt. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về vấn đề này và Bộ Tài chính cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn, do đó, yêu cầu các địa phương thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính” - ông Thịnh nhấn mạnh.