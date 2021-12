Doanh nghiệp bảo hiểm vào “cuộc đua nước rút”

(TBTCO) - Thời điểm cuối năm cận kề dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên trong bối cảnh “bình thường mới” các doanh nghiệp bảo hiểm đang nỗ lực chạy đua “nước rút” vừa ra mắt các sản phẩm mới, mở rộng mạng lưới, tăng vốn điều lệ…, nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như đáp ứng các quy định hiện hành và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới, ra mắt sản phẩm mới

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, công ty vừa chính thức ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Công ty TNHH Đầu tư du thuyền – Sân Golf FLC (FLC Biscom). Hợp đồng được ký kết nhằm gia tăng lợi ích kinh tế của mỗi bên thông qua việc đồng ý ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ cho bên còn lại, đồng thời cùng thực hiện các dịch vụ nhằm chăm sóc và đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng một cách tốt nhất, giúp tăng trưởng doanh thu.

Bảo hiểm PTI và SeABank ký kết hợp tác toàn diện.

Trước đó, Bảo hiểm PTI và SeABank đã ký kết hợp tác toàn diện nhằm phân phối đa dạng các sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng. Theo đó, các sản phẩm được phân phối qua SeABank bao gồm: bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm tai nạn hộ gia đình… Việc PTI trở thành đối tác chính cung cấp bảo hiểm cho SeABank sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt và đáng tin cậy.

Một tên tuổi khác là FWD Việt Nam cũng giới thiệu ra thị trường giải pháp bảo hiểm liên kết chung mới với tên gọi “FWD Đón đầu thay đổi 3.0”, kết hợp giữa bảo vệ dài hạn với đầu tư an toàn. Theo đó, “FWD Đón đầu thay đổi 3.0” mang đến nhiều quyền lợi bảo vệ đến tuổi 80. Đặc biệt, sản phẩm gia tăng tổng quyền lợi cho thương tật toàn bộ và vĩnh viễn ở độ tuổi 18 - 60 lên tới 200% số tiền bảo hiểm. Đây là quyền lợi sống có ý nghĩa và khác biệt trên thị trường. Ngoài ra, khi tham gia sản phẩm này, khách hàng có thể rút tiền trực tuyến hoàn toàn miễn phí 24/7 từ hợp đồng bảo hiểm để đáp ứng các nhu cầu tài chính cần thiết. Đặc biệt, bên cạnh việc hưởng lãi đầu tư an toàn, khách hàng còn nhận các khoản thưởng đều đặn theo quy định…

Không chỉ đồng hành cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ tài chính và sức khỏe, Sun Life Việt Nam luôn mong muốn mang đến những món quà giá trị và ý nghĩa. Theo đó, Sun Life Việt Nam đã triển khai chương trình khuyến mại “Vàng Là An Khang”, từ ngày 15/11 đến ngày 31/12/2021, dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm qua kênh phân phối đại lý cá nhân trên toàn quốc.

Mới đây, Bảo hiểm Xuân Thành và Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI đã ký kết thỏa thuận nhận nhượng tái bảo hiểm và khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử giữa 2 bên.

Được biết, việc triển khai cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử sẽ giúp kết nối hệ thống công nghệ thông tin, cho phép hai bên quản lý toàn bộ các giao dịch tái bảo hiểm và quá trình thực hiện các hợp đồng tái bảo hiểm trên nền tảng số, qua đó giúp giảm thiểu thời gian xử lý, hạn chế các thao tác thủ công, tăng độ chính xác, tránh thất lạc chứng từ so với phương pháp truyền thống…

Bảo hiểm PJICO mới đây cũng đã trình phương án về việc phát hành cổ phiếu thưởng trong đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ phát hành gần 22,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện 25% để thưởng cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thực hiện xong phương án phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 887 tỷ đồng lên 1.109 tỷ đồng. Việc tăng vốn cũng giúp Bảo hiểm PJICO tăng năng lực tài chính và sức mạnh tranh tranh khi tham gia các dự án đấu thầu lớn trên thị trường…

Sớm hoàn thành kế hoạch đề ra

Đại diện Bảo hiểm PVI Re cho biết, so với kế hoạch kinh doanh đề ra, PVI Re đã hoàn thành vượt mức về cả doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, tổng doanh thu 9 tháng năm 2021 ghi nhận 1.700 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động nhận tái bảo hiểm đạt 1.423 tỷ đồng, tương đương 134% kế hoạch, tăng trưởng 22%. Lợi nhuận trước thuế đạt 114 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính lần lượt đạt 42 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Đại diện Bảo hiểm PJICO cho biết, dự kiến cả năm 2021, lợi nhuận PJICO ước đạt 280 - 290 tỷ đồng và đây là năm công ty có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong hơn 26 năm hoạt động, duy trì quy mô lợi nhuận ở mức 200 - 300 tỷ đồng.

Về doanh thu phí bảo hiểm gốc, 9 tháng năm 2021, Bảo hiểm PJICO đã đạt 2.340 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đang nỗ lực triển khai mọi giải pháp phấn đấu đạt tổng doanh thu như kế hoạch đề ra năm 2021 là hơn 4.199 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc kỳ vọng đạt hơn 3.565 tỷ đồng.

Số liệu ước từ cơ quan quản lý về bảo hiểm cho thấy, thị trường bảo hiểm năm 2021 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 215.954 tỷ đồng, tăng 16,13% so với năm 2020, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 50.685 tỷ đồng, tăng 3,93% so với năm 2020, tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 156.124 tỷ đồng, tăng 22,19% so với năm 2020.