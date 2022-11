Đối thoại - kênh giải đáp vướng mắc hiệu quả cho doanh nghiệp

Triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế Chia sẻ tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho rằng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2022, nhưng nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của cơ quan thuế - hải quan, cùng với sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt những kết quả hết sức tích cực. Lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 107,2% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả trên cho thấy, nguồn thu từ thuế, phí ngày càng bền vững và đảm bảo cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.