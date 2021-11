(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, tổng thu nội địa trên toàn địa bàn 10 tháng năm 2021 được 40.562 tỷ đồng, tăng 16% so với số thu của cùng kỳ năm 2020 và vượt 20% dự toán pháp lệnh.

Trong thu nội địa, đáng chú ý là các khoản huy động từ khu vực kinh tế, với nhiều khoản tăng khá mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, huy động từ khối tư nhân tăng hơn 75% và vượt 57% dự toán, đạt 7.774 tỷ đồng; huy động từ khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 26% và vượt 25% dự toán, đạt 13,4 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, huy động ngân sách từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên địa bàn đạt kết quả không như mong muốn, với khối DNNN địa phương dù tăng 4% so với cùng kỳ nhưng so với dự toán mới chỉ đạt 85%, huy động được 1.745 tỷ đồng; hoặc khối DNNN trung ương huy động được 1.465 tỷ đồng, đạt 71% dự toán và giảm 27% so với cùng kỳ năm 2020.

Giao dịch tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Một số khoản thu nội địa khác của Đồng Nai cũng tăng khá như thu tiền thuê đất tăng 33%, thuế thu nhập cá nhân tăng 11%, thu tại xã tăng 12%, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế tăng 39%, thu từ xổ số kiến thiết tăng 13%...

Được biết, sau ba tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn, kể từ ngày 1/10 Đồng Nai đã được nới lỏng giãn cách, các hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần hồi phục. Huy động ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng vì thế cũng tăng cao do người nộp thuế nhanh chóng nộp các khoản thu NSNN phát sinh đảm bảo các giao dịch kinh tế sau thời gian giãn cách bị ngưng trệ.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đến ngày 30/10, doanh nghiệp phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cả năm. Nhiều doanh nghiệp lo ngại bị tính tiền chậm nộp do quy định này dẫn đến phát sinh khoản nộp thuế TNDN lên đến 2,7 nghìn tỷ đồng, gồm Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai (215 tỷ đồng), Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (165 tỷ đồng), Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng (126 tỷ đồng), Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (109 tỷ đồng)...

Ngoài ra còn một số doanh nghiệp có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS) 869 tỷ đồng, gồm Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona (603 tỷ đồng), Công ty TNHH Thành phố Aqua (161 tỷ đồng); Công ty CP Vina Đại Phước (82 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu tư BĐS Long Hưng Phát (23 tỷ đồng)./.