Đợt mưa lũ tại Hà Giang gây thiệt hại lên tới 61 tỷ đồng

(TBTCO) - UBND tỉnh Hà Giang vừa cho biết, đợt mưa lũ lịch sử xảy ra liên tiếp trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh ngoài khiến 3 người bị chết, ước tính tổng thiệt hại khác lên tới 61 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, sau đợt mưa lũ từ ngày 9 - 11/6 đã khiến 3 người chết (2 người ở Hoàng Su Phì, 1 người ở Quản Bạ); trên 1.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó 3 nhà bị sập hoàn toàn tại các huyện Xín Mần và Vị Xuyên; 198 nhà tại huyện Bắc Quang, 44 nhà tại Vị Xuyên và trên 1.105 hộ bị nước tràn vào nhà tại TP Hà Giang.

Mưa lũ cũng khiến các tuyến quốc lộ quan trọng trên địa bàn tỉnh như quốc lộ 4C, 34, 279 bị sạt lở, hư hỏng mặt đường tại nhiều vị trí, ước tính khối lượng đất đá sạt lở khoảng 7.682m3, ngập úng tại 3 điểm lớn dẫn đến ách tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên huyện, xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng như tại huyện Hoàng Su Phì, tuyến đường tỉnh lộ 177 - Hoàng Su Phì bị sạt taluy dương làm ách tắc một số đoạn ô tô không đi lại được, thuộc địa phận xã Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên; tuyến Nam Sơn - Hồ Thầu và đi các xã Bản Luốc, Nàng Đôn, Bản Phùng, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn bị sạt với khối lượng lớn.

Tại huyện Bắc Mê, nước lũ dâng cao ngây ngập úng nhiều tuyến đường; tại huyện Bắc Quang mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông tỉnh lộ (177) trong đó có 2 điểm sạt lở lớn tại km10, km14 sạt taluy dương, khối lượng sạt lở khoảng 200m3 đất, đá gây ách tắc giao thông.

Cũng do mưa lũ, hơn 278 ha lúa, rau màu bị thiệt hại, 28,7 ha ao cá bị tràn bờ, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nước ngập hoàn toàn tầng 1 của 4 trường mầm non và tiểu học tại TP. Hà Giang... Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính 61 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng cùng bà con nhân dân tại nhiều địa phương chịu thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống./.