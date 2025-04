Hà Giang quyết tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(TBTCO) - Hà Giang khẳng định quyết tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sinh kế, việc làm và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chiều 12/4, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Diễn đàn Xúc tiến quảng bá du lịch, Hà Giang - Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, Hà Giang là vùng đất biên cương, địa đầu Tổ quốc, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với nhiều giá trị về địa chất, địa hình; nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc vẫn đang được giữ gìn và phát huy… là tiềm năng, lợi thế để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch.

Nhờ đó, Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các Tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. The New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Hà Giang được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023; Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024. Năm 2024 đã đón trên 3,2 triệu lượt khách.

Diễn đàn thu hút hàng trăm chuyên gia, doanh nghiệp du lịch. Ảnh: Tấn Minh

Phát biểu tại diễn đàn, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn bày tỏ tình yêu đặc biệt với Hà Giang, nơi ông luôn mong muốn được gắn bó và lan tỏa vẻ đẹp đến đông đảo công chúng. Tháng 3 vừa qua, ông cùng gần 2.000 người đã hát vang “Hà Giang quê hương tôi”, một ca khúc mộc mạc, giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần văn hóa đặc trưng của vùng cao nguyên đá.

Theo NSND Xuân Bắc, Hà Giang hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành một điểm đến du lịch hàng đầu: thiên nhiên tráng lệ, con người mến khách, bản sắc văn hóa đặc sắc, du lịch tâm linh, lịch sử cách mạng và đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tất cả những điều đó, nếu được kết nối tốt hơn, sẽ tạo nên một Hà Giang không chỉ đẹp trong mắt người yêu du lịch mà còn trở thành chất liệu quý giá cho nghệ thuật và sáng tạo.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ, việc Hà Giang được vinh danh là Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á vừa là điều đáng mừng, vừa là khó khăn cho ngành du lịch Hà Giang, bởi lẽ xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa rất khó. Với 17.000 doanh nghiệp du lịch hội viên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam hứa sẽ cộng tác chặt chẽ với tỉnh để sớm xây dựng bộ sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc cho Hà Giang.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà khẳng định quyết tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sinh kế, việc làm và thúc đẩy phát triển bền vững. Tỉnh sẽ tập trung triển khai 5 giải pháp: hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư; phát triển sản phẩm du lịch bền vững; quản lý điểm đến gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nhân lực và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến.

Bà Hà đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục hỗ trợ định hướng chiến lược, kết nối lữ hành và quảng bá hình ảnh Hà Giang. Đồng thời mong các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa vẻ đẹp và giá trị văn hóa của Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế./.