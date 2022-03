Đột ngột hưng phấn, tiền vào mạnh kéo VN-Index tăng gần 20 điểm

(TBTCO) - Sau phiên bán tháo cổ phiếu ngân hàng hôm qua, thị trường khởi động hôm nay rất thận trọng. Tuy nhiên càng về cuối phiên sự hưng phấn càng lên cao, dù không có động lực thông tin nào đặc biệt. VN-Index đóng cửa tăng vọt lên 1.505 điểm điểm.

Cổ phiếu thép, than tăng cực mạnh

Mối quan tâm của thị trường tiếp tục dồn vào những cổ phiếu được hưởng lợi do hậu quả xung đột Nga – Ukraine. Cổ phiếu nhóm thép và khai thác than hôm nay đồng loạt tăng mạnh nhờ giá các mặt hàng này tăng cao. Đặc biệt cổ phiếu than có một ngày tăng trần cả loạt.

Nhóm cổ phiếu than lâu nay không có gì đáng kể, dòng tiền vào cũng rất nhỏ. Thế nhưng từ đầu tháng 2 tới nay các mã nhóm này đồng loạt tăng cao. Hôm nay gần chục cổ phiếu than như TMB, TVD, MDC, TDN, TC6, NBC, HLC, THT... đồng loạt đóng cửa giá trần.

Diễn biến phiên giao dịch VN-Index

Do nhiều cổ phiếu than giao dịch ở HNX hay UpCOM nên biên độ lớn đem lại lợi thế cho hoạt động đầu cơ. Hàng loạt cổ phiếu đã lãi vài chục phần trăm chỉ từ đầu tháng 2 đến nay như THT tăng 47,2%, TMB tăng 40,6%, TVD tăng 61,6%, MDC tăng 75,9%, TDN tăng 45,5%, TC6 tăng 61,2%, NBC tăng 79,5%, HLC tăng 52,3%.

Cổ phiếu thép hôm nay cũng xuất hiện giao dịch gây sốc của HPG khi mã này đóng cửa giá kịch trần. Dù nhiều mã tăng trần là bình thường, nhưng với HPG thì rất hiếm. Lý do đơn giản là cổ phiếu này có khối lượng trôi nổi quá nhiều, thanh khoản luôn cực lớn. Thế nhưng hôm nay HPG cũng gây ấn tượng mạnh với giao dịch trị giá hơn 3,7 ngàn tỷ đồng, xác lập kỷ lục lịch sử về thanh khoản. Dĩ nhiên HPG tăng mạnh cũng kéo hàng loạt cổ phiếu ngành thép tăng như NKG tăng 6,18%, HSG tăng 6,18%, POM tăng 6,9%, TLH tăng 5,42%...

Ngoài các cổ phiếu tâm điểm sôi động, thị trường hôm nay nhìn chung mạnh trở lại ngay cả với nhóm yếu nhất là cổ phiếu ngân hàng. Sau phiên bị bán mạnh đột ngột, hầu hết các mã nhóm này đã quay đầu tăng. Trong 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn thì duy nhất KLB đứng tham chiếu, còn lại tăng. Những mã đáng kể nhất là LPB tăng 3,5%, HDB tăng 3,29%, VPB tăng 2,6%, STB tăng 1,92%, CTG tăng 1,88%, MBB tăng 1,85%...

Dĩ nhiên mức giảm nói trên vẫn chưa thể đủ san bằng mức giảm hôm qua, nhưng hiện tượng phục hồi của cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần quan trọng đưa VN-Index vượt 1.500 điểm. VPB, CTG lọt vào nhóm 5 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất phiên này.

Dòng tiền được duy trì

Sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay thực tế chưa tạo nên thay đổi gì đáng kể trong xu hướng của bản thân các cổ phiếu này. Sau nhiều ngày giảm thì một phiên tăng ít nhiều mới cho thấy có lực cầu bắt đáy xuất hiện. Để chấm dứt xu hướng giảm cần nhiều hơn một ngày giao dịch và nhất là dòng tiền phải duy trì ổn định.

Hôm nay cổ phiếu ngân hàng thanh khoản không lớn. Một vài mã tương đối hấp dẫn dòng tiền như MBB giao dịch 971 tỷ đồng, VPV hơn 744 tỷ đồng, STB khoảng 622 tỷ đồng chỉ là cá biệt. Rất nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh thanh khoản. Tính chung tất cả 17 mã ngân hàng niêm yết tại HoSE thì giao dịch giảm tới 48% so với ngày hôm qua.

Thế nhưng sàn HoSE phiên này lại chứng kiến mức thanh khoản khớp lệnh tương đương phiên trước (giảm 1%, khoảng 195 tỷ đồng). Như vậy có nghĩa là dòng tiền đã đổ vào các cổ phiếu khác ngoài ngân hàng để cân bằng lại. Cổ phiếu “cân” thanh khoản cho cả thị trường hôm nay chính là HPG, với mức gia tăng giao dịch tuyệt đối so với hôm qua tới 2.789 tỷ đồng. Nói cách khác, nếu HPG không tăng được thanh khoản thì mức giao dịch chung của HoSE phiên này giảm đáng kể.

Dù giao dịch quá tập trung vào HPG nhưng việc dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản cũng là một xu hướng hợp lý, hiệu ứng dẫn tới giảm giao dịch ở các nhóm khác. Dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội đối với các cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung và thép, phân bón, dầu khí, khai khoáng, thủy sản... là những mã như vậy. Đây là trạng thái thị trường cần những quyết định thông minh chứ không phải nhắm những cổ phiếu dễ đầu cơ làm giá.