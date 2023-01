Dự báo xuất khẩu thuỷ sản sẽ gặp khó khăn trong năm 2023

Năm 2023, ngành thủy sản đề ra mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỷ USD Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề ra mục tiêu, năm 2023, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,74 triệu tấn, bằng 96,7% so với ước thực hiện năm 2022. Trong số đó, sản lượng khai thác khoảng 3,58 triệu tấn, nuôi trồng 5,16 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 10 tỷ USD. Bàn về vấn đề vì sao ngành thủy sản chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD, các chuyên gia nhận định, yếu tố chi phối nhất đến xuất khẩu là thị trường. Do đó, sự bất ổn của thị trường nhập khẩu sẽ khiến cho kim ngạch xuất khẩu năm 2023 không đạt được mức kỷ lục như năm 2022, với khả năng lạc quan là 10 tỷ USD. Đó là sự lạc quan vào những tín hiệu tích cực từ thị trường Trung Quốc, sau khi nước này chính thức bỏ kiểm soát, kiểm dịch đối với người và hàng hóa nhập cảnh sau hơn 2,5 năm kiểm tra ngặt nghèo theo chính sách “zero Covid”. Ngoài ra, thủy sản Việt Nam vẫn có thể giữ hoặc tăng thị phần tại các thị trường khác như ASEAN, Trung Đông…là những thị trường có nền kinh tế ít bị ảnh hưởng hơn so với các thị trường lớn khác.