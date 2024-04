(TBTCO) - Không cần di chuyển bằng máy bay đắt đỏ, chỉ sử dụng phương tiện cá nhân, du khách vẫn hoàn toàn có thể có những trải nghiệm thú vị và kỳ nghỉ đáng nhớ với hành trình từ rừng xuống biển.

Giữa bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt giá vé máy bay tăng cao vào thời điểm nghỉ lễ 30/4 đã khiến nhiều du khách chuyển hướng chọn xê dịch bằng phương tiện xe tự lái.

Kỳ nghỉ 5 ngày sắp tới sẽ phù hợp với các gia đình hay nhóm nhỏ đến những điểm du lịch không quá đông đúc, có thể kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm vận động. Đáng chú ý, với thời tiết dịp 30/4 được dự báo sẽ nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, du khách nên chọn lên núi hoặc xuống biển để tránh nóng.

Ninh Bình

Khám phá Tràng An bằng đường sông.

Chỉ cần 3 - 4 ngày là bạn có thể trải nghiệm khá trọn vẹn Ninh Bình. Điểm đến này thuận tiện nhờ là thời gian di chuyển nhanh chóng, đi từ Hà Nội khoảng 1 tiếng 15 phút. Các điểm tham quan nổi tiếng như: Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, hang Múa, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, động Am Tiên, đầm Vân Long, nhà thờ đá Phát Diệm, Vườn quốc gia Cúc Phương.

Các khu vực như Tràng An, Nho Quan, Tam Cốc có số lượng lớn các khu nghỉ từ bình dân đến cao cấp nên có thể tránh được cảnh đông đúc. Các homestay ven những hồ sen hay cánh đồng lúa đang là “điểm cộng” cho dịch vụ lưu trú của Ninh Bình.

Với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới. Nơi đây mang đến trải nghiệm chèo thuyền ở dòng sông uốn lượn chảy qua những núi đá vôi, tạo nên vô vàn hang động tự nhiên huyền ảo, kì bí hấp dẫn du khách.

Cũng giống như Tràng An, du khách sẽ ngồi trên thuyền để thưởng ngoạn vẻ đẹp của khu Tam Cốc - Bích Động, hay xuôi theo dòng Ngô Đồng chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp và những cánh đồng lúa chín vàng óng ả.

Ngoài ra, ghé Bích Động, du khách sẽ được khám phá một động khô trên lưng chừng núi và một động nước trong lòng núi. Trên núi có chùa Bích Động với ngôi chùa cổ trải dài trên 3 tầng núi, là nơi đón du khách thập phương về thắp hương, chiêm bái.

Đáng chú ý, Hang Múa được mệnh danh “đệ nhất check-in” của miền Bắc nhờ sự kết hợp của du lịch cảnh quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng giữa “bức tranh” thiên nhiên dưới chân núi Ngọa Long.

Từ đỉnh núi Ngọa Long (hay còn gọi núi Múa), du khách có thể thu trọn vẻ đẹp vùng cố đô vào tầm mắt. Để chinh phục đỉnh núi Múa, bạn cần chinh phục 486 bậc đá rêu phong mô phỏng kiến trúc Vạn lý trường thành.

Hiện là mùa đom đóm và bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương và sắp vào mùa lúa chín vàng ở Tam Cốc nên du khách cũng nên cân nhắc hai nơi này.

Đảo Cô Tô, Quan Lạn

Một góc đảo Cô Tô hoang sơ.

Đảo Quan Lạn và Cô Tô đều nằm ở Quảng Ninh, là hai trong số ít bãi biển ở miền Bắc có làn nước trong xanh và cát trắng. Nếu chọn đảo Cô Tô, du khách nên lưu lại 3 - 4 ngày, còn Quan Lạn có thể ngắn hơn từ 2 - 3 ngày.

Hai đảo này đẹp nhất vào mùa Hè, đặc biệt từ tháng 4 đến hết tháng 6 khi trời chưa quá nóng và trời không có bão. Mùa Thu ở Quan Lạn đẹp nhưng không khí lạnh hơn, mưa khá nhiều.

Mặc dù hai điểm đến còn giữ được nhiều vẻ đẹp tự nhiên nhưng phải di chuyển qua nhiều phương tiện giao thông như ôtô rồi thuyền hoặc tàu cao tốc. Tuy nhiên, hành trình này vẫn hoàn toàn phù hợp với gia đình có người cao tuổi và trẻ em vì đường biển chủ yếu trong vịnh, lặng sóng.

Nếu di chuyển từ Hà Nội, chặng đầu tiên du khách có thể lái ôtô theo tuyến đường bộ tới huyện Vân Đồn (đường đi thuận tiện, hơn 2 tiếng), sau đó từ cảng Cái Rồng lên tàu cao tốc ra đảo. Thời gian từ cảng ra Cô Tô khoảng 1,5 tiếng và ra Quan Lạn khoảng 45 phút.

Lên đảo, các điểm tham quan ở Quan Lạn có các bãi tắm Quan Lạn, Minh Châu, Sơn Hào, Robinson, đình Quan Lạn, bãi cỏ châu Âu, Eo Gió; còn ở Cô Tô có đảo Cô Tô lớn (các bãi tắm Vàn Chảy, Tình Yêu, Hồng Vàn, Bắc Vàn), đảo Thanh Lân, bãi đá Móng Rồng, hải đăng Cô Tô, con đường tình yêu.

Sá sùng, cà ghim, cù kỳ những món hải sản ngon có tên khác lạ, khiến nhiều du khách đến Quan Lạn đều tò mò và muốn thưởng thức. Bạn có thể ăn ngay tại khách sạn, các bãi biển nhưng nhớ hỏi kỹ giá để tránh “chặt chém”. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn ở khu dân cư ở bãi Quan Lạn.

Trên đảo Cô Tô, đa số nhà nghỉ, homestay do người dân địa phương cung cấp nên chỉ có các trang thiết bị đơn giản. Trên đảo đã có điện lưới nên du khách không cần quá lo lắng về tiện nghi cơ bản. Một số địa chỉ lưu trú được đánh giá cao có thể kể đến Coto Eco Lodge, Starlight Hotel Co To, Homestay Cô Tô Haki...

Cao Bằng, Bắc Kạn

Vẻ đẹp mùa mùa chín Cao Bằng.

Cao Bằng và Bắc Kạn là hai tỉnh nằm liền nhau ở phía Đông Bắc Bộ, nên du khách có thể kết hợp trong một chuyến đi khoảng ba ngày. Từ Hà Nội, đường đi khá thuận tiện, với thời gian di chuyển bằng ôtô khoảng 5 tiếng rưỡi qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 4A.

Hành trình hợp lý là du khách nên lưu lại Cao Bằng hai đêm và Bắc Kạn một đêm (ở khu vực hồ Ba Bể). Hai nơi này có khí hậu mát mẻ hơn vùng đồng bằng, là những điểm đến có nhiều phong cảnh đẹp, trải nghiệm hay và món ăn ngon vùng núi Đông Bắc Bộ.

Lịch trình 3 ngày 2 đêm đủ để du khách chọn ghé thăm một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi bật của Cao Bằng như: Khu di tích Pác Bó, thác Bản Giốc, làng đá cổ Khuổi Ky, Động Ngườm Ngao, Hang Ngườm Pục, Hồ Bản Viết, Hồ Thang Hen, Núi Phia Oắc, Núi Mắt Thần… Còn ở Bắc Kạn hay ghé hồ Ba Bể, động Puông, thác Đầu Đẳng.

Quảng Bình

Quảng Bình có biển, núi, sông, hồ sẽ mang đến đủ trải nghiệm cho các nhóm du khách.

Tốn khoảng 8 tiếng lái xe từ Hà Nội, du khách đã có thể đến Đồng Hới, Quảng Bình. Cung đường đi này khá thuận lợi với hầu hết là cao tốc. Quảng Bình có biển, núi, sông, hồ sẽ mang đến đủ trải nghiệm cho các nhóm du khách. Món ăn ở Quảng Bình phong phú, từ hải sản, gà nướng chấm muối cheo, cá trắm sông Son… đến các loại bánh như bánh bèo, bánh khoái, bánh bột lọc…

Du khách có thể dùng trọn vẹn 5 ngày nghỉ lễ cho chuyến đi Quảng Bình, hai đêm ở vùng biển Nhật Lệ và hai đêm ở vùng núi phía Phong Nha hoặc Tân Hóa.

Những điểm đến quen thuộc như Động Phong Nha, động Thiên Đường, biển Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới), hay nếu là nhóm bạn trẻ đi kiểu khám phá có thể tham gia các tour thám hiểm hang động như hang Tiên, hang Tú Làn, hang Va trong thời gian 1-2 ngày và ghé làng du lịch Tân Hóa được thế giới vinh danh là ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới./.