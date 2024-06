Dư nợ tín dụng và trái phiếu: Đà cản phục hồi thị trường bất động sản trong chu kỳ mới

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đến 31/5/2024 đạt 3.522,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ dư nợ tăng 9,8% so với cùng kỳ.