Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max giảm mạnh sau 2 tháng ra mắt

(TBTCO) - Giá iPhone 16 hiện đã dần bình ổn trở lại với giá bán cực kỳ ưu đãi sau thời gian gây sốt. Trong đó, iPhone 16 Pro Max titan sa mạc từng cháy hàng trên mọi mặt trận nay đã về hàng dồi dào, còn iPhone 16 bản thường cũng ghi nhận mức giảm cả triệu đồng.

Giá iPhone 16 các dòng bắt đầu giảm mạnh sau 2 tháng ra mắt. Ảnh tư liệu

Khảo sát giữa tháng 11 tại các đại lý bán lẻ, giá iPhone 16 đang được giảm từ 1 - 2,8 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt, chỉ còn từ 21,9 - 29,1 triệu đồng. Với giá bán mới, iPhone 16 chỉ cao hơn iPhone 15 từ 1,5 - 3 triệu đồng nhưng lại hỗ trợ Apple Intelligence thông minh và có nhiều nâng cấp mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max hiện đã về hàng dồi dào, đủ đáp ứng cho nhu cầu tăng mạnh dịp lễ hội cuối năm, kể cả màu titan sa mạc từng cháy hàng trước đó. Hiện tại, giá đập hộp iPhone 16 Pro Max đang được giảm khoảng 1 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt.

iPhone 16 Pro là phiên bản thu nhỏ, giá rẻ hơn của iPhone 16 Pro Max. Giữa tháng 11, giá đập hộp của nó cũng đang được giảm từ 500.000 đồng - 1,7 triệu đồng.

iPhone 16 Plus là phiên bản nâng cấp nhẹ của iPhone 16 bản thường nhưng có kích thước lớn như bản Pro Max. Vì nằm ở giữa hai phiên bản nên nó khá kén khách. Hiện tại, nó đang là phiên bản được giảm giá sâu nhất với mức từ 1 - 3,4 triệu đồng.

Cụ thể, giá iPhone 16 các dòng mới nhất như sau: Giá iPhone 16 - 128GB: 21.990.000 đồng; iPhone 16 - 256GB: 24.990.000 đồng; iPhone 16 - 512GB: 29.190.000 đồng.

Giá iPhone 16 Plus - 128GB: 24.990.000 đồng; iPhone 16 Plus - 256GB: 27.990.000 đồng; iPhone 16 Plus - 512GB: 31.590.000 đồng.

Giá iPhone 16 Pro - 128GB: 28.390.000 đồng; iPhone 16 Pro - 256GB: 31.490.000 đồng; iPhone 16 Pro - 512GB: 37.490.000 đồng; iPhone 16 Pro - 1TB: 42.290.000 đồng.

Giá iPhone 16 Pro Max - 256GB: 33.990.000 đồng; iPhone 16 Pro Max - 512GB: 39.990.000 đồng; iPhone 16 Pro Max - 1TB: 45.990.000 đồng./.