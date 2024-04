Gia Lai: Doanh thu từ du lịch trong quý I đạt 230 tỷ đồng

(TBTCO) - Với mức tăng trưởng 32% lượt khách du lịch, đón gần nửa triệu lượt khách chỉ trong 3 tháng đầu năm... Gia Lai không chỉ tăng vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia, mà còn đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

Núi lửa Chư Đang Ya, điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến tham quan. Ảnh: Sơn Nam

Theo đó, quý I/2024, tỉnh Gia Lai đón khoảng 470 ngàn lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 32% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch khoảng 230 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. ​Trong đó, khách quốc tế đến Gia Lai trong 3 tháng đầu năm tăng cao với khoảng 2.900 lượt (tăng 164% so với cùng kỳ), khách nội địa là 467.100 lượt.

Trong số hàng chục điểm du lịch được phân bố đều khắp trên địa bàn, các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Thác 50 (Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện Kbang); Thủy điện Ia Ly, núi lửa Chư Đang Ya, thác Công chúa, hàng thông Biển Hồ (huyện Chư Păh); Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê)… đang hút khách du lịch khắp nơi đổ về khám phá, thưởng ngoạn.