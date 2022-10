(TBTCO) - Giá lợn hơi hôm nay 29/10 biến động trái chiều tại 3 miền và thu mua quanh giá 52.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay (29/10) biến động trái chiều. Ảnh: TL

Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay đi ngang so với hôm qua và giao dịch quanh mức 56.000 - 58.000 đồng/kg. Các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Hà Nội có giá thu mua lợn hơi cùng ở mức 56.000 đồng/kg; tỉnh Bắc Giang tiếp tục giao dịch lợn hơi tại mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại các tỉnh thành khác, giá thương lái thu mua tiếp tục đứng yên ở mức 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay quay đầu giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua và đang thu mua quanh mức 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, lợn hơi tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang được thương lái giảm thu mua về mức 55.000 đồng/kg, sau khi giảm một giá. Tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi điều chỉnh mức giá đối với mặt hàng lợn hơi về mức 58.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay 29/10 ít biến động so với hôm qua và tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 52.000 - 57.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành gồm Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu và An Giang đồng loạt neo ở mức cao nhất khu vực, với giá 57.000 đồng/kg. Các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau thấp hơn 1 giá (tức 56.000 đồng/kg). Riêng chỉ có Sóc Trăng tăng nhẹ 1 giá, thu mua lợn hơi ở mức 52.000 đồng/kg, nhưng vẫn đang là mức giá thấp nhất khu vực hôm nay.