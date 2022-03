Giá xăng tăng gần 3.000 đồng, lên mức gần 30.000 đồng/lít

Trước sức ép của thị trường xăng dầu thế giới liên tục tăng, Liên bộ Công thương - Tài chính đã ra quyết định điều chỉnh giá xăng dầu lên sát mức 30.000 đồng/ lít kể từ 15 giờ chiều ngày 11/3/2022.

Xung đột Nga - Ukraine đẩy giá xăng dầu tăng cao

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, trong những ngày qua, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt do xung đột giữa Nga và Ukraine, nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng trong khi nhu cầu xăng dầu tăng khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/3/2022 và kỳ điều hành ngày 11/3/2022 là 132,251 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,906 USD/thùng, tương đương tăng 18,77% so với kỳ trước); 135,750 USD/thùng xăng RON95 (tăng 21,543 USD/thùng, tương đương tăng 18,86% so với kỳ trước; 135,249 USD/thùng dầu hỏa (tăng 26,817 USD/thùng, tương đương tăng 24,73% so với kỳ trước); 145,191 USD/thùng dầu diesel (tăng 32,53 USD/thùng, tương đương tăng 28,87% so với kỳ trước); 647,848 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 109,00 USD/tấn, tương đương tăng 20,23% so với kỳ trước).

Trong bối cảnh nêu trên, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu tăng tất cả các mặt hàng được áp dụng từ 15h chiều nay (11/3). Cụ thể: giá xăng E5RON92 tăng thêm 2.910 đồng/lít, lên mức 28.980 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng thêm 2.990 đồng/lít, lên mức 29.820 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng điều chỉnh tăng, gồm dầu diesel tăng thêm 3.940 đồng/lít lên mức 25.260; dầu hỏa lên mức 23.910 đồng/lít.

Giá xăng dầu được điều chỉnh lên sát 30.000 đồng/lít. Ảnh: CTV

Như vậy tính từ đầu năm đến nay, xăng E5RON95 đã tăng hơn 5.800 đồng/lít; xăng RON95 tăng gần 6.000 đồng/lít; dầu diesel tăng ở mức cao nhất là 7.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng hơn 6.700 đồng/lít; dầu mazut tăng trên 4.600 đồng/kg.

Để có giá trên, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu. Tiếp tục thực hiện chi Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 750 đồng/lít, xăng RON95-III ở mức 1.000 đồng/lít, dầu diesel là 1.500 đồng/lít, dầu hỏa là 300 đồng/lít...

Như vậy, giá xăng dầu tiếp tục thiết lập kỳ điều chỉnh tăng lần thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm đến nay do tác động của diễn biến giá thế giới tăng, là mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014.

Xử lý nghiêm ngành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu

Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, trong các kỳ điều hành gần đây, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi từ 200 - 400 đồng/lít.

Đồng thời, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Trước đó, khi nhận được phản ánh phản ánh về một số cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội có dấu hiệu ngừng bán hàng, ngay trong đêm 10/3, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Sáng ngày 11/3/2022 Lực lượng QLTT Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, kiểm soát, nhìn chung các cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ người dân bán hàng theo đúng thời gian và giá bán đã niêm yết. Lực lượng phối hợp cũng nhắc nhở, chấn chỉnh một số cửa hàng xăng, dầu có hiện tượng nghỉ trước giờ đã công bố, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm tra, Đoàn phát hiện 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH tập đoàn Nhật Thu tại địa chỉ: xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất Hà Nội có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định và bị phạt tiền 15.000.000 đồng.