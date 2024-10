Gỗ Trường Thành bị phong tỏa tài khoản ngân hàng do tranh chấp hợp đồng

(TBTCO) - Báo cáo tài chính quý II/2024 của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã Ck: TTF) ghi nhận doanh thu đạt 372,94 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 3,99 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ 41,58 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Theo TTF, nguyên nhân giảm lỗ là do Công ty kiểm soát chi phí sản xuất và hoàn nhập dự phòng khó đòi được cải thiện.