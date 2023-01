Hà Nội trao thưởng hóa đơn may mắn quý III và lựa chọn hóa đơn quý IV/2022

(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, thực hiện công văn số 3981/TCT-DNNCN ngày 28/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai Chương trình “hóa đơn may mắn”, cục thuế tổ chức trao thưởng hóa đơn may mắn quý III/2022”, đồng thời tiếp tục tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý IV/2022.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Cục Thuế TP. Hà Nội có ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, cùng các thành viên của hội đồng giám sát chương trình và 25 điểm cầu các chi cục thuế trực thuộc.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội trao giải Nhất cho ông Lương Hải Việt là cá nhân may mắn trúng giải Nhất trong chương trình trao thưởng hóa đơn may mắn quý III/2022. Ảnh: CTV.

Trong số 19 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn quý III/2022, có 10 cá nhân thuộc địa bàn TP. Hà Nội và 9 cá nhân thuộc các tỉnh, thành khác. Sau khi rà soát và xác minh danh sách, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 61063/QĐ-CTHN ngày 9/12/2022 về việc trả thưởng hóa đơn may mắn và đã thực hiện trả thưởng đến 19 cá nhân đủ điều kiện trúng thưởng.

Trên cơ sở dữ liệu 13.989.389 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ 1/10/2022 đến 31/12/2022, trong đó có 196.632 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa lựa chọn ngẫu nhiên, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục chọn ra 19 hóa đơn may mắn quý IV/2022 nhằm lan tỏa may mắn tới các cá nhân có hóa đơn hợp lệ, ban tổ chức chương trình có mời ông Lương Hải Việt là người may mắn trúng giải Nhất trong chương trình hóa đơn may mắn quý III/2022 thực hiện bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn quý IV/2022 trong số hơn 200.000 hóa đơn hợp lệ trên phần mềm hóa đơn may mắn dưới sự theo dõi của hội đồng giám sát.

Kết quả Chương trình hóa đơn may mắn của quý IV/2022 sẽ được Cục Thuế TP. Hà Nội công bố công khai trên cổng thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay trong ngày. Đồng thời, chương trình trao thưởng cho các hóa đơn may mắn của quý IV/2022 sẽ được cục thuế thông báo và thực hiện trao thưởng dự kiến trước ngày 12/2/2023.

Toàn cảnh Chương trình trao thưởng hóa đơn may mắn quý III/2022 và tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý IV/2022. Ảnh: CTV.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám sát cho biết, việc tổ chức chương trình hóa đơn may mắn góp phần thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, tạo sự minh bạch trong sản xuất kinh doanh của các thương nhân, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Theo dõi việc tổ chức các chương trình hóa đơn may mắn thời gian vừa quan cho thấy, chương trình đã được sự quan tâm của đại diện các sở, ban, ngành TP. Hà Nội và lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã, khu vực. Việc lựa chọn hóa đơn may mắn được Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự, đó là: hóa đơn may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên, thực hiện trên phần mềm hóa đơn may mắn, được thực hiện bấm nút dưới sự chứng kiến của hội đồng giám sát.