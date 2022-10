Hà Nội: 19 hóa đơn may mắn được lựa chọn quay số trúng thưởng

(TBTCO) - Ngày 25/10/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn dành cho những hóa đơn hợp lệ phát sinh trong quý II/2022. Có 19 hóa đơn may mắn trong tổng số gần 170.000 hóa đơn điện tử quý II/2022 đủ điều kiện đã được lựa chọn quay số trúng thưởng.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Cục Thuế TP. Hà Nội và trực tuyến tại 25 điểm cầu chi cục thuế trực thuộc. Tới dự chương trình có đại diện Tổng cục Thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Sở Công thương TP. Hà Nội; đại diện các sở, ngành, quận, huyện và đại diện một số trung tâm thương mại, ban quản lý chợ…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, hiện nay 100% người nộp thuế trên địa bàn TP. Hà Nội đã sử dụng hóa đơn điện tử với số lượng hóa đơn điện tử đã phát hành trong 9 tháng năm 2022 khoảng 245 triệu hóa đơn.

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mai Lan.

Tuy nhiên, ông Sơn cho biết, lượng hóa đơn điện tử đã phát hành chủ yếu là xuất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, hoặc cá nhân có nhu cầu hạch toán và cung cấp chứng từ thanh toán. Trên thực tế, người dân hiện nay khi đi mua hàng, đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng chưa có thói quen lấy hóa đơn.

“Việc này trước hết ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua hàng, tạo rủi ro về mặt pháp lý, khiếu nại, khiếu kiện; bên cạnh đó, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý của cơ quan thuế, có thể gây thất thoát ngân sách nhà nước” - ông Sơn nói.

Tổng giải thưởng lên đến 190 triệu đồng/quý Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cơ cấu giải thưởng lên tới 190 triệu đồng/quý. Chương trình sẽ góp phần tạo thói quen lấy hóa đơn của người mua hàng hóa, dịch vụ, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức bán hàng, góp phần hiện đại hóa quản lý thuế, tập trung cơ sở dữ liệu lớn (big data) về hóa đơn điện tử, chống gian lận hóa đơn.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, với mục tiêu thay đổi thói quen của người mua hàng, khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng…, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai “Chương trình hóa đơn may mắn”.

Ông Sơn cho rằng, nếu chương trình triển khai thành công, sẽ góp phần tạo thói quen lấy hóa đơn của người mua hàng hóa, dịch vụ, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bán hàng hóa dịch vụ, góp phần hiện đại hóa quản lý thuế, chống gian lận hóa đơn.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI đã thực hiện bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn quý II/2022 trên phần mềm hóa đơn may mắn; có19 hóa đơn may mắn trong tổng số gần 170.000 hóa đơn điện tử quý II/2022 đã được lựa chọn đủ điều kiện đưa vào quay thưởng.

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám sát cho biết, việc tổ chức chương trình hóa đơn may mắn góp phần thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, tạo sự minh bạch trong sản xuất kinh doanh của các thương nhân, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

“Việc lựa chọn hóa đơn may mắn được Cục Thuế TP. Hà Nội chọn ngẫu nhiên, thực hiện trên phần mềm hóa đơn may mắn, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, do đó đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng” - ông Hiệp nói./.