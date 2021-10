Chiều 8/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội tại lễ biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021. Ảnh: TL

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021). Do tình hình dịch Covid-19, chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 70 điểm cầu toàn thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội. Nhân dịp Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự sự kiện còn có đại diện các bộ, ban, ngành trung ương.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, chào mừng sự kiện 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đang cùng cả nước quyết tâm kiểm soát đại dịch Covid-19 và khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hôm nay, thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Thanh niên là lực lượng to lớn, lực lượng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vai trò của thanh niên, xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng. Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng của Thăng Long - Hà Nội trong tập hợp lực lượng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì lý tưởng của Đảng và dân tộc trong kháng chiến cũng như trong lao động, xây dựng Thủ đô và đất nước. Nhìn lại lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc và Thủ đô Hà Nội, chúng ta thấy rõ tầm vóc của thanh niên Thủ đô, trong đó có Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu”…

Bí thư Thành ủy khẳng định, qua thực tiễn các phong trào thi đua của Thủ đô đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực. Phong trào thi đua người tốt, việc tốt cùng với việc vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" đã tạo lan tỏa sâu rộng trên toàn thành phố. Những tấm gương điển hình người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực, cán bộ bác sỹ, lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch, các tổ chức cá nhân và đông đảo người dân, doanh nghiệp và tình nguyện viên tham gia, đóng góp sức người sức của vào công tác phòng chống dịch là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong mọi lĩnh vực công tác.

"Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng trí tuệ, sáng kiến, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước...” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ghi nhận những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng 7 tập thể, 13 cá nhân và truy tặng 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu. TP. Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho 604 tập thể và 994 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Vingroup.

Bí thư Thành ủy cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân, gồm: Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bắc Thăng Long; Khoa Vi sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn; Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội...

Tiếp đó, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 4371/QĐ-UBND, ngày 6/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố, tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 cho 9 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021 cho 9 cá nhân (trong tổng số 649 cá nhân được thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” đợt này).

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022, với 5 nội dung chủ yếu:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nói chung và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng. Địa phương, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt gắn với phong trào “Toàn dân chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua yêu nước do trung ương, thành phố phát động.

Hai là, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; triển khai đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất ổn định, liên tục...

Ba là, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; củng cố quốc phòng và xây dựng thế trận nhân dân vững chắc; thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội trọng tâm của Thủ đô, đất nước.

Bốn là, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 01 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

Năm là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, trách nhiệm và kỷ cương hơn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan nhà nước và ngoài xã hội…