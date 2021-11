(TBTCO) - Hà Nội luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phát triển kinh tế, là lực lượng quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã đề ra. Từ đó, thành phố sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Sáng 6/11/2021, UBND TP. Hà Nội tổ chức chức hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19”. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự, phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối thoại với các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Phúc Nguyên

Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp quan trọng

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay thành phố cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh và đang từng bước thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch bệnh, đưa Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới.

Cùng với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thành phố đã tập trung chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho người dân, người lao động, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố gặp khó khăn bởi đại dịch Covid 19.

Tính đến nay, ngân sách thành phố và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các cấp, các ngành của thành phố đã chi hỗ trợ bằng tiền mặt cho trên 4,3 triệu lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, với số tiền hỗ trợ là 4.276 tỷ đồng; đã bố trí ngân sách của thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố với số tiền 1.050 tỷ đồng. Qua đó đã thực hiện cho 9.886 người lao động vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm, với tổng số tiền là 476 tỷ đồng.

“Những kết quả bước đầu đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố trong thời gian qua là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước” – ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, các doanh nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn khi thành phố thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, nhưng với ý thức trách nhiệm cao, các doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của thành phố, chủ động xây dựng và vận hành phương án sản xuất kinh doanh thích nghi với tình hình dịch bệnh và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

"Trân trọng và đáng quý hơn nữa, trong thời gian qua, mặc dù bị tổn thất nhiều về mặt kinh tế do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đã chung tay, góp sức cùng thành phố, tham gia tích cực trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, phương tiện vận chuyển và nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác; qua đó đã chung tay cùng thành phố từng bước kiểm soát tình hình dịch Covid 19. Đây thực sự là những hành động và nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phúc Nguyên

Miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất khoảng 22.600 tỷ đồng

Với phương châm lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ, thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn, bất cập về cơ chế chính sách, về thủ tục hành chính để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Kết quả đến nay cho thấy, TP. Hà Nội đã thu hút được trên 201.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đứng thứ 2 trên toàn quốc và chiếm tới 23,7% tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước, góp phần cùng Thủ đô đóng góp 16% GDP; 18,5% tổng thu ngân sách nhà nước; 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, những nỗ lực của TP. Hà Nội trong thời gian qua, được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của Thủ đô.

Tổng sản phẩm GRDP của thành phố 9 tháng đầu năm 2021 tuy vẫn tăng trưởng dương 1,28% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Mặc dù, trong 10 tháng năm 2021, số lượng doanh nghiệp hoạt động trở tăng 76%, nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại giảm 10%, doanh nghiệp giải thể tăng 26%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, đồng hành và chia sẻ trước những khó khăn của doanh nghiệp. Với phương châm sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế, chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực hết mình, thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh sớm nhất và nhanh nhất; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho trên 38.000 lượt doanh nghiệp, người nộp thuế, với tổng số tiền đã thực hiện là 22.600 tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố đã tập trung cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã của thành phố, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án, các điểm nghẽn gây ách tắc cho doanh nghiệp và người dân một cách thực chất và hiệu quả, tránh hình thức, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh, đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng…

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị; thành phố mong muốn và tin tưởng rằng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó để sớm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Hà Nội, với vị thế là Thủ đô, là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam và là trung tâm của vùng Thủ đô.

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành thành phố “Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”, xây dựng thành phố thông minh, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, giữ vững danh hiệu Thành phố vì hòa bình, duy trì tốc độ phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Thành phố Hà Nội quyết tâm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thành phố ưu tiên hiện đại hóa, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; phát triển hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững...

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, đô thị, trật tự đô thị và trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp một cách thực chất và hiệu quả hơn...

Thành phố khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chào đón và thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn Thủ đô, cam kết bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh và các nghĩa vụ đối với nhà nước; thực hiện liêm chính trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, đối với cộng đồng; thực hiện phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và giữ gìn lịch sử, bản sắc văn hóa và con người Việt Nam.../.