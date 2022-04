Hà Nội: Nhiều cách làm hay phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phối hợp ký kết hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, BHXH Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vừa tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình nhằm mục đích triển khai quyết liệt, có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; kết nối tốt cung cầu và phát triển thị trường lao động bền vững, cung ứng kịp thời lao động có chất lượng cho thị trường; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách BHXH, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người lao động. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, chương trình phối hợp, ký kết là cơ sở vững chắc để hoạt động phối hợp giữa các bên luôn ở trạng thái tốt nhất và hiệu quả nhất, góp phần quan trọng trong việc giữ vững nguồn cung ứng lao động, giúp phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm ổn định kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, đời sống nhân dân, phát triển đất nước. Ông Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, hiện ngành BHXH Việt Nam đã chuẩn bị, sẵn sàng tập trung nhân lực, nguồn lực để thực hiện các chế độ, chính sách theo Chương trình phối hợp, tiếp tục hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội bền vững.