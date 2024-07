(TBTCO) - Theo thông tin do Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh vừa công bố, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 567.648,7 tỷ đồng, tăng 6,46% so với cùng kỳ.