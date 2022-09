(TBTCO) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 13,87 triệu lượt khách, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 39,69 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 766,4 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 13,1 triệu lượt khách.

Hà Nội: Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 40 nghìn tỷ đồng 9 tháng/2022. Ảnh: Quốc Trí

Tính riêng quý III/2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 5,19 triệu lượt khách, tăng 30,5 nghìn lần so với cùng kỳ năm 2021 (do quý III/2021, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 493,6 nghìn lượt khách; khách du lịch nội địa ước đạt 4,7 triệu lượt khách, tăng 27,5 nghìn lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14,03 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 23,6 nghìn lần so với cùng kỳ năm trước, giảm 19% so với quý II/2022.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh cho biết, những tháng cuối năm 2022, thành phố sẽ tập trung khuyến khích, phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, tập trung phát triển các sản phẩm theo từng vùng và thế mạnh của địa phương như sản phẩm du lịch mạo hiểm, bay khinh khí cầu ở Ba Vì, bay dù lượn ở Chương Mỹ gắn với đối tượng khách du lịch trẻ, năng động thích trải nghiệm khám phá; khuyến khích triển khai các hoạt động du lịch du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch homestay tại khu vực Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn, sản phẩm du lịch mua sắm ở khu vực Đông Anh - Sóc Sơn, sản phẩm du lịch văn hóa đêm, ẩm thực tại khu vực phố cổ.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm dành cho người Hà Nội trải nghiệm dịch vụ khách sạn, vui chơi giải trí cao cấp với giá hấp dẫn tại các khách sạn 4 - 5 sao. Khuyến khích các khách sạn, khu nghỉ dưỡng xây dựng, triển khai các chương trình khuyến mại nghỉ dưỡng, các dịch vụ trải nghiệm, ẩm thực phục vụ với nhu cầu nghỉ ngơi ngắn ngày của khách du lịch.

Đồng thời, Sở Du lịch Hà Nội cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lữ hành, điểm đến xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo tập trung vào các sản phẩm thể mạnh của thành phố như du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao...; tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố, khảo sát các sản phẩm du lịch các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long…

Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung triển khai các chương trình, sự kiện du lịch như: Festival Áo dài Hà Nội, Cuộc thi tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và sáng tác bài hát của du lịch Hà Nội… Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai số hóa các điểm đến du lịch trong hệ thống giới thiệu du lịch chung bằng giao diện ảnh 360, 3D, FLYCAM, công nghệ thực tế ảo... đặc biệt tập trung số hóa tại các làng nghề thu hút khách du lịch trên địa bàn thành phố; tích cực tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các địa phương và hỗ trợ các địa phương quảng bá du lịch tại Hà Nội.