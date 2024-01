Hà Nội triển khai 14,5 nghìn điểm bán đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp Tết Xuân Giáp Thìn

Nhu cầu tiêu dùng của người dân tiếp tục xu hướng tăng Tháng 1/2024 gần sát dịp Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng của người dân tiếp tục xu hướng tăng so với những tháng cuối năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 trên địa bàn thành phố ước tính đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.