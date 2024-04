(TBTCO) - Sáng 27/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,246 VND/USD – giảm 18 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 106,09 điểm – tăng 0,47% so với giao dịch ngày 26/4.

Tỷ giá USD hôm nay, 27/4/2024: Đồng USD vụt tăng trở lại mốc 106 điểm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,704 VND/Euro – 27,304 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,088 và mức bán ra là 25,458 – giảm 49 VND ở chiều mua và 19 VND ở chiều bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 – 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,630 – 25,720 VND/USD giảm 90 VND ở chiều mua và 80 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 26/4.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,088 VND 25,458 VND Vietinbank 25,060 VND 25,458 VND BIDV 25,158 VND 25,458 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,475 VND 27,949 VND Vietinbank 26,327 VND 27,827 VND BIDV 26,668 VND 27,890 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 156.74 VND 166.023 VND Vietinbank 157.38 VND 167.08 VND BIDV 157.95 VND 166.28 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 106,09 điểm – tăng 0,47% so với giao dịch ngày 26/4.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất mới trong 34 năm so với đồng Yen Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, được hỗ trợ một phần bởi dữ liệu lạm phát của Mỹ không có dấu hiệu hạ nhiệt, phù hợp với dự báo và khẳng định kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Đồng USD đạt 157,795 Yen/USD, mức cao nhất kể từ tháng 6/1990 và chốt phiên giao dịch tăng 1,3%, đạt mức 157,71. Đồng bạc xanh đã nhanh chóng giảm xuống mức 154,97 trước đó trong phiên, gây ra suy đoán rằng BOJ có thể đang chuẩn bị can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Đồng bạc xanh đang trên đà tăng 2% hàng tuần so với đồng tiền Nhật Bản, mức tăng lớn nhất kể từ giữa tháng 1.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,2% xuống 1,0705 USD. Trong tuần, đồng tiền chung châu Âu đã tăng 0,4%, đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 3.

So với đồng Yen, đồng Euro đạt mức cao nhất mới trong 16 năm là 168,85 Yen/Euro, và chốt phiên giao dịch ở mức 168,845, tăng 1,1%.

Đồng Bảng Anh giảm 0,1% xuống 1,2501 USD. Đồng tiền này đã tăng 1,1% so với đồng USD trong tuần vừa rồi, mức tăng lớn nhất kể từ đầu tháng 3./.