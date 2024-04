(TBTCO) - Chiều ngày 26/4, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức triển lãm các thành tựu sau 4 năm chuyển đổi số (2020 - 2024) và Workshop: Từ nhà máy thông minh đến ngôi nhà thông minh, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia số 1 đại lộ Thăng Long, Hà Nội, mang đến cho khách tham quan những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tại sự kiện, các chuyên gia của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã giới thiệu những thành tựu về ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực Smart home; giải pháp toàn diện cho Smart Building (BMS) - giải pháp tích hợp BMS và nhà thông minh (RalliSmart); ứng dụng thực tế của giải pháp Smart home, Smart city của Rạng Đông; chuyển đổi kép nhà máy thông minh Rạng Đông.

Quang cảnh trình chiếu Workshop: Từ nhà máy thông minh đến ngôi nhà thông minh. Ảnh: Hải Anh

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế tại sự kiện, nhờ chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng đến việc đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước ưu tiên sử dụng sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, hạn chế phát thải carbon, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đạt được thành tựu tăng trưởng trong những năm gần đây, vượt qua khó khăn của dịch Covid-19...

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết, nhờ kiên trì con đường phát triển bằng khoa học - công nghệ, đổi mới - sáng tạo và sự tử tế”, cùng với đó là phát huy hiệu quả mô hình sáng tạo mở, chiến lược chuyển đổi số, Rạng Đông giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 đã đạt kết quả tốt đẹp bước đầu.

Rạng Đông đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2023”. Được xếp hạng TOP 10 doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số.

Rạng Đông giới thiệu thiết bị hiện đại sản xuất sản phẩm xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: Hải Anh

“Trong 4 năm 2020 - 2023, từ đại dịch Covid-19 đến nay, kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm, song nhờ chuyển đổi số thành công, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Rạng Đông vẫn giữ mức cao. Năm 2020 tăng 15,6%; 2021 tăng 15,9%; 2022 tăng 21%; 2023 tăng 20,4% so với năm trước. Bước vào năm 2024, hoạt động sản xuất - kinh doanh quý I/2024 đạt doanh thu 2.837 tỷ đồng, tăng 32,7% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thực hiện đạt 207,73 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm trước” - ông Thăng nhấn mạnh.