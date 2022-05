Hải Dương: Khởi tố 2 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm sở hữu công nghiệp

(TBTCO) - Ngày 26/5/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Hải Dương đã khởi tố vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” và vụ việc “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. 2 vụ việc này do lực lượng quản lý thị trường Hải Dương chủ trì phát hiện.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.700 đơn vị sản phẩm (hộp, lọ) thành phẩm; gần 600 đơn vị sản phẩm (gói, lọ) bán thành phẩm; trên 270 kg nguyên liệu dạng dung dịch lỏng; 24 kg tem, phiếu bảo hành; 180 kg vỏ bao bì, hộp, chai, lọ các loại cùng với một số máy móc như máy khò màng co, máy ép nhiệt, máy bọc màng co nhiệt, dụng cụ chiết rót... Qua xác minh, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội Quản lý thị trường số 2 đã làm thủ tục bàn giao cho Công an thị xã Kinh Môn tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Đội QLTT số 4 lập biên bản tại cơ sở gia công, sản xuất áo khoác giả. Ảnh: CTV

Cùng với vụ việc nêu trên, Công an huyện Thanh Miện, Hải Dương cũng đã có thông báo về việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ Luật hình sự.

Vụ việc do Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bàn giao, với tang vật vi phạm gồm 1.713 chiếc áo khoác giả mạo nhãn hiệu “Adidas và hình” trị giá 505,8 triệu đồng cùng nhiều nguyên phụ liệu dùng để gia công, sản xuất áo khoác giả mạo nhãn hiệu./.