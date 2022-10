Hải quan Cao Bằng lập kỷ lục về thu ngân sách

(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, kết quả thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Cao Bằng đạt cao nhất từ trước đến nay và tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái cũng như so với các chỉ tiêu được giao.

Công chức Hải quan Cao Bằng kiểm tra mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Ảnh: CTV.

Thu ngân sách vượt xa dự toán

Thống kê sơ bộ từ đầu năm đến 23/10/2022, Cục Hải quan Cao Bằng thu ngân sách được 2.508 tỷ đồng, bằng 1.112,81% (so với cùng kỳ năm ngoái), đạt 1.045,02% chỉ tiêu cả năm và 964,64% chỉ tiêu phấn đấu cả năm.

Về hoạt động xuất nhập khẩu tại đơn vị, trong tháng 10, kỳ thống kê 16/9 đến 15/10, có 87 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt 63,11 triệu USD, tăng 6,4% so với tháng trước.

Nếu tính từ đầu năm thì số doanh nghiệp tham gia là 305 doanh nghiệp, với tổng kim ngạch 669,6 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 44,7 triệu USD tăng 14% so với tháng trước. Luỹ kế từ đầu năm 551,11 triệu USD, đạt 393% so cùng kỳ; xuất khẩu đạt 18,3 triệu USD giảm 9% so với tháng trước, luỹ kế từ đầu năm 118,56 triệu USD giảm 58% so với cùng kỳ.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng là: rau quả đạt 0,405 triệu USD tăng 5% so với tháng trước; hạt điều đạt 4,9 triệu USD giảm 22%; hạt tiêu đạt 2,7 triệu USD giảm 29%; gỗ đạt 0,381 triệu USD tăng 39%; kim loại thường và sản phẩm đạt 4 triệu USD, tăng 8%...

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: than các loại đạt 0,492 triệu USD giảm 60%; vải các loại đạt 7,4 triệu USD tăng 15%; máy móc thiết bị phụ tùng khác đạt 1,4 triệu USD giảm 78%; ô tô vận tải đạt 3,8 triệu USD tăng nhiều lần (tháng trước chỉ đạt 0,005 triệu USD); ô tô tải tự đổ đạt 15,4 triệu USD tăng 15%...

Cửa khẩu Tà Lùng là nơi nhập khẩu số lượng ô tô nguyên chiếc lớn nhất trên địa bàn Cao Bằng những tháng qua. Ảnh: CTV.

Nhập khẩu ô tô tăng đột biến

Phân tích kỹ hơn có thể thấy, một trong số các mặt hàng có sự gia tăng mạnh về giá trị nhập khẩu và có thuế suất cao là ô tô các loại.

Trước đây mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ ở biên giới phía Bắc chủ yếu làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Tháng có lượng ô tô nhập khẩu lớn nhất qua Cao Bằng là tháng 5 với 3.335 xe. Ngoài ra, còn 2 tháng có lượng xe nhập khẩu từ 1.000 chiếc trở lên gồm: tháng 4 với 3.078 xe và tháng 6 với 1.360 xe. 3 tháng còn lại có lượng xe nhập khẩu dưới 1.000 xe gồm: Tháng 7 với 679 xe, tháng 8 với 633 xe và tháng 3 với 445 xe.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 do ảnh hưởng của chính sách kiểm soát dịch Covid-19 của phía Trung Quốc, việc xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Hữu Nghị gặp khó khăn, do đó doanh nghiệp chuyển việc nhập khẩu ô tô về cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng.

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến số thu ngân sách của Hải quan Cao Bằng tăng đột biến trong những tháng đầu năm 2022.

8 tháng đầu năm 2022, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Cục Hải quan Cao Bằng đạt 9.530 xe.

Riêng mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đóng góp 1.963 tỷ đồng, chiếm 89,63% vào tổng thu ngân sách của Cục Hải quan Cao Bằng trong 8 tháng đầu năm.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng - đơn vị làm thủ tục cho mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu và có số thu lớn nhất toàn Cục Hải quan Cao Bằng, 7 tháng đầu năm riêng số thu từ mặt hàng ô tô nguyên chiếc lên đến 1.953 tỷ đồng. Trong khi đó, các mặt hàng truyền thống như than cốc, hồ điện cực, máy móc thiết bị, ván bóc… chỉ thu được hơn 50 tỷ đồng.