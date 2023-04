Hải quan phát hiện lô hàng hơn 11,7 triệu điếu thuốc lá ngoại có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) phát hiện, tiến hành kiểm tra một container hàng quá cảnh chứa hơn 11,7 triệu điếu thuốc lá nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, ngày 17/4/2023, Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) kiểm tra thực tế lô hàng thuốc lá đóng trong container số: OOLU8155201 thuộc tờ khai vận chuyển số 500389166620 ngày 18/3/2023, phát hiện có 1.173 thùng thuốc lá, gồm 11.730.000 điếu thuốc lá các loại, hiệu MARLBORO (màu đỏ), MARLBORO Gold, ESSE và SEVEN nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hải quan phát hiện lô hàng trên 11,7 triệu điếu thuốc lá ngoại có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CBLHQ

Lô hàng này xuất xứ KH (Campuchia), do Công ty TNHH Vận chuyển Hùng Long (MST: 0315689802), địa chỉ tầng 12, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh là người khai/nhà vận chuyển quá cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) tới cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) để xuất khẩu cho Công ty Shenzhen Peace & Glory mountain international trade co., ltd, Thâm Quyến, Trung Quốc. Công ty xuất khẩu lô hàng này là Chheang Lada Import Export co., ltd; Campuchia.

Qua kiểm tra thực tế phát hiện 4 loại thuốc lá, gồm: Thuốc lá nhãn hiệu MARLBORO (màu đỏ); số lượng: 300 thùng (loại 50 cây/thùng) gồm 3.000.000 điếu; trên bao bì cây thuốc lá thể hiện: Marlboro, Made under authority of Philip Morris Brands Sàri, Neuchâtel, Switzerland. Mã số mã vạch trên nhãn: 7622100910107 (Mã vạch GS1 của Thụy Sĩ).

Thuốc lá nhãn hiệu MARLBORO Gold; số lượng: 220 thùng (loại 50 cây/ thùng) gồm 2.200.000 điếu; trên bao bì cây thuốc lá thể hiện: Marlboro gold, Made under authority of Philip Morris Brands Sàri, Neuchâtel, Switzerland. Mã số mã vạch trên nhãn: 7622100913320 (Mã vạch GS1 của Thụy Sỹ).

Thuốc lá nhãn hiệu ESSE; số lượng: 453 thùng (loại 50 cây/ thùng) gồm 4.530.000 điếu; trên bao bì cây thuốc lá thể hiện: ESSE CHANGE 4mg, KT&G MADE UNDER AUTHORTY OF KT&G, KOREA,. Mã số mã vạch trên nhãn: 8801116005581 (Mã vạch GS1 của Hàn Quốc).

Thuốc lá nhãn hiệu SEVEN; số lượng: 200 thùng (loại 50 cây/ thùng) gồm 2.000.000 điếu; trên bao bì cây thuốc lá thể hiện: SevenStars Charcoal Filter 14, 2023.06 K632S11 13017196, JT, dòng chữ tiếng Nhật. Mã số mã vạch: 4902210102009 (Mã vạch GS1 của Nhật Bản).

Tại thời điểm kiểm tra thực tế hàng hoá, Công ty TNHH Vận chuyển Hùng Long không cung cấp được hồ sơ liên quan đến việc uỷ quyền xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá là mặt hàng thuốc lá điếu nhãn hiệu MARLBORO, SEVEN, ESSE của các chủ sở hữu nhãn hiệu (PHILIP MORRIS BRANDS SARL, ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, KT & G Corporation) đã được bảo hộ tại Việt Nam.