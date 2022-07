Hải quan tham gia triệt phá 51 vụ trong Tháng hành động phòng, chống ma túy

Đối tượng Tòng Văn Hoa cùng tang vật khi bị bắt giữ. Ngày 5/6/2022, tổ công tác Công an TP. Điện Biên Phủ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Công an huyện Mường Ảng và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) tổ chức khống chế 1 đối tượng, thu giữ tang vật là 4 bánh heroin (khoảng 1,3kg). Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận số heroin trên được mua của 1 người không quen biết tại khu vực biên giới Việt - Lào mang về bán kiếm lời thì bị bắt giữ. Sáng cùng ngày, tại khu vực cánh đồng bản Na Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, Công an huyện Điện Biên phát hiện, bắt quả tang Tòng Văn Hoa (sinh năm 1950) trú tại bản Na Ngum, xã Thanh Yên khi Hoa đang trên đường vận chuyển 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Toàn bộ số ma túy được Hoa giấu trong bình phun thuốc trừ sâu.