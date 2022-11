Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 22/11 đã công bố một sáng kiến mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm được dẫn dắt bởi khối kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Đây là một phần của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trị giá 36 triệu USD do USAID tài trợ. Dự án có mục tiêu tháo gỡ các hạn chế về chính sách, thị trường và ở cấp độ doanh nghiệp gây cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, bao gồm những doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. Sáng kiến mới do USAID tài trợ này sẽ thúc đẩy một khu vực tư nhân đổi mới và năng động, đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu và mở rộng các cơ hội kinh tế trong nước.

Đại diện các bên nhấn nút khởi động sáng kiến. Ảnh: USAID

Sáng kiến này thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm xã hội, còn được biết đến là tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Các nhà đầu tư sử dụng bộ tiêu chuẩn ESG để đo lường mức độ một doanh nghiệp bảo vệ môi trường, quản lý mối quan hệ với người lao động, khách hàng và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động và áp dụng quản trị doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm giải trình.

Giám đốc khu vực châu Á của USAID Michael Schiffer cho biết: “Sáng kiến này sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ nâng cao sức cạnh tranh và tăng cường đổi mới sáng tạo, khắc phục những hạn chế và định hình con đường tăng trưởng bền vững và tạo việc làm nhằm tiếp tục đóng góp cho sự thịnh vượng của Việt Nam”.

Đây là sáng kiến về ESG đầu tiên ở Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng. Các doanh nghiệp này hiện chiếm trên 90% số lượng doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân, thu hút trên 50% lực lượng lao động của nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP. Do vậy, các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội và bền vững môi trường của Việt Nam.

Sáng kiến này sẽ giúp các doanh nhiệp nhỏ và đang tăng trưởng áp dụng tiêu chuẩn ESG. Mục tiêu là đến năm 2025, sáng kiến này sẽ cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật ESG cho 300 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, trong đó 10 doanh sẽ nhận được hỗ trợ bổ sung để thí điểm, triển khai hoặc mở rộng các mô hình kinh doanh ESG sáng tạo. Nỗ lực này góp phần vào thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân kinh doanh bền vững.