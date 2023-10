Hòa Phát đạt 3.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng năm 2023

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng 2023, Hòa Phát đạt 85.430 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế là 3.830 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 48% kế hoạch năm.

Quý III/2023, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 28.766 tỷ đồng, giảm 16% (so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.000 tỷ đồng, tăng 212% (tăng 38% so với quý trước). Lũy kế 9 tháng 2023, Hòa Phát đạt 85.430 tỷ đồng doanh thu, giảm 27%. Lợi nhuận sau thuế là 3.830 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 48% kế hoạch năm.

Mặt bằng giá nguyên liệu trong quý 3 vừa qua giữ ở mức ổn định trong khi sản lượng bán hàng cải thiện dần qua từng quý. Bán hàng các sản phẩm thép quý 3 tăng 12% so với quý II và 24% so với quý đầu năm. Bên cạnh đó, việc duy trì quản trị hàng tồn kho mức thấp góp phần giúp biên lợi nhuận quý vừa qua được cải thiện tích cực.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 4,8 triệu tấn thép thô, giảm 21% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng thép các loại (chưa bao gồm sản phẩm ống thép, tôn mạ) đạt 4,6 triệu tấn, giảm 19%.

Qua 9 tháng, thép xây dựng, thép chất lượng cao của Hòa Phát ghi nhận 2,57 triệu tấn, giảm 25% so với 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó thị trường xuất khẩu đóng góp gần 490.000 tấn. Sản phẩm HRC đạt gần 2 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ 2022. Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp cho thị trường 488.000 tấn ống thép, 240.000 tấn tôn mạ các loại, giảm tương ứng 14% và 3% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Tính đến hết quý III, tập đoàn tiếp tục dẫn đầu thị phần thép xây dựng, ống thép tại Việt Nam, lần lượt là 33,3% và 27,3%. Tôn Hòa Phát nằm trong Top 5 nhà sản xuất lớn nhất.

Trong quý III, tập đoàn chính thức cung cấp sản phẩm vỏ container ra thị trường từ đầu tháng 8. Container Hòa Phát liên tục giới thiệu sản phẩm tại các triển lãm lớn chuyên ngành trong và ngoài nước, thu hút sự quan tâm, đặt hàng của nhiều hãng logistic, cho thuê container tầm cỡ quốc tế. Cũng trong tháng 8, Hòa Phát đã đưa bến đầu tiên của cảng tổng hợp container tại Dung Quất (Quảng Ngãi) đi vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu bốc xếp hàng hóa của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất và các vùng lân cận…

Trong thời gian tới, thị trường có thể tốt dần lên nhưng chưa nhiều do kinh tế trong và ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn ưu tiên quản trị tốt hàng tồn kho, điều tiết sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường. Đồng thời, Hòa Phát bám sát tiến độ đầu tư các dự án lớn, đặc biệt là Khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất 2, đảm bảo kiểm soát hiệu quả các dự án.../.