Hoàn chỉnh đồng bộ trục giao thông quan trọng nhất của đất nước

Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt dịp Lễ 30/4 và 1/5 Theo Cục Đường bộ Việt Nam, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông đường bộ được an toàn, thông suốt. Trong đó chú trọng kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông có lưu lượng lớn (đường cao tốc, QL1,…), các vị trí nút giao, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế, các bến phà, cầu phao đường bộ. Tăng cường lực lượng tổ chức bảo đảm giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông khi cần thiết nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tất cả các tuyến đường và các trạm thu phí, nhất là trên các trục chính ra, vào TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí. Kiểm tra tình hình hoạt động các bến phà, cầu phao, hầm, các thiết bị, bảo đảm việc vận hành, khai thác được ổn định, an toàn; yêu cầu các chủ dự án xây dựng công trình trên đường bộ đang khai thác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải kịp thời hoàn trả mặt đường, các bộ phận công trình đường bộ bảo đảm giao thông an toàn, thuận lợi. Đồng thời, các nhà thầu thi công phải có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên, người lao động trực, gác, hướng dẫn, điều tiết giao thông trong trường hợp cần thiết. Theo Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm, đơn vị này cũng đề nghị các doanh nghiệp dự án PPP thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm. Bên cạnh đó, có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn; có phương án bố trí nhân lực để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức, điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc; các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cần có phương án tăng cường nhân viên trực gác. Phối hợp với lực lượng chức năng có phương án phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, khi cần thiết mở cửa trạm để xử lý ùn tắc giao thông theo quy định.