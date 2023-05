Hoàn thành xuất cấp trước hạn hàng dự trữ cho các địa phương

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ:

(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Khoa - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ cho biết, đơn vị đã hoàn thành xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa, cũng như gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II, năm học 2022 - 2023 đảm bảo đúng hạn, chất lượng và số lượng.

Xuất cấp gạo tại kho dự trữ. Ảnh: CTV

Chủ động phối hợp với các địa phương

Những ngày này, khu vực miền Đông Nam bộ đã chính thức bước vào mùa mưa. Ông Nguyễn Văn Khoa - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Khu vực Đông Nam bộ chia sẻ, việc đảm bảo cấp phát hàng dự trữ, hoàn thành bàn giao cho các địa phương, đơn vị trước mùa mưa luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Điều này không chỉ đáp ứng tiêu chí về mốc thời gian được giao, mà còn góp phần giúp các địa phương, đơn vị sử dụng hàng dự trữ quốc gia chủ động, hiệu quả hơn trong việc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xác định rõ mục tiêu trên, khi có quyết định xuất cấp hàng dự trữ theo kế hoạch, Cục DTNN khu vực Đông Nam bộ luôn chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai ngay các bước tiếp nhận, hoàn thành trước thời gian dự kiến.

Từ đầu năm đến nay, Cục DTNN Khu vực Đông Nam bộ đã hoàn thành xuất cấp không thu tiền 5 danh mục mặt hàng từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các đơn vị: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Quân đoàn 4, Tổng cục Hậu cần, Binh đoàn 16, Quân khu 7, Binh chủng công binh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương với số lượng cụ thể: 30 bộ nhà bạt 24,75 m2; 3.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 5.499 chiếc áo phao cứu sinh; 100 chiếu bè nhẹ cứu sinh và 27 bộ máy bơm nước chữa cháy (thiết bị chữa cháy rừng)… Việc xuất cấp được thực hiện đúng quy trình, quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trước thời hạn được giao.

Bên cạnh đó, Cục DTNN Khu vực Đông Nam bộ hoàn thành xuất cấp trước thời hạn gần 130 tấn gạo dự DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 cho tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Cụ thể, tỉnh Bình Phước 115,89 tấn, tỉnh Tây Ninh 13,68 tấn. Để bảo đảm xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 kịp thời, lãnh đạo Cục DTNN Khu vực Đông Nam bộ đã chủ động làm việc với lãnh đạo các tỉnh Bình Phước và Tây Ninh để khẩn trương có phương án và thời gian nhận gạo.

Đồng thời, đơn vị triển khai sẵn sàng các điều kiện cần thiết như: lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ được thực hiện đúng thời gian, tiến độ. Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát việc sử dụng hàng DTQG đến đối tượng thụ hưởng.

Sẵn sàng nguồn lực dự trữ quốc gia Thời gian tới, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam bộ sẽ tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, triển khai nhập kho hàng dự trữ quốc gia để xuất cấp cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao.

Dự kiến, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục xuất gạo cứu đói do mất mùa cho tỉnh Bình Phước; xuất gạo hỗ trợ học sinh kỳ I năm học 2023 - 2024 tại tỉnh Tây Ninh và Bình Phước... Cục DTNN khu vực Đông Nam bộ cho biết, đơn vị đang xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với 2 địa phương để triển khai hoàn thành sớm nhất.

Phát huy vai trò lực lượng đoàn thanh niên

Cục trưởng Cục DTNN Khu vực Đông Nam bộ Nguyễn Văn Khoa chia sẻ, qua các đợt cấp phát gạo và hàng hóa cứu trợ trong mùa dịch Covid-19 và gần đây nhất là các đợt cấp phát, bàn giao hỗ trợ gạo cho người dân và học sinh vùng khó khăn trong khu vực, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong đơn vị luôn thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu trong các hoạt động. Dù khó khăn, vất vả nhưng các bạn trẻ vẫn luôn nỗ lực, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Chi đoàn cơ sở Cục DTNN khu vực Đông Nam bộ Trần Ngọc Trung Hải cho biết, hầu hết cán bộ đoàn viên chi đoàn cơ sở đều là công chức, người lao động hiện đang công tác tại Cục DTNN khu vực Đông Nam bộ. Được sự ủng hộ của Đảng ủy cục, đoàn cấp trên, với vai trò là đoàn viên thanh niên đầy sức trẻ, sự sáng tạo cùng lòng nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên tại đơn vị luôn đảm nhiệm việc khó, sẵn sàng là lực lượng xung kích trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như các nhiệm vụ khác được Đảng ủy cục giao khi có yêu cầu.

Bí thư chi đoàn Trần Ngọc Trung Hải chia sẻ, trong những đợt cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh tại 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước, phần lớn lực lượng đoàn viên thanh niên được giao nhiệm vụ luôn có mặt rất sớm tại các địa phương vùng sâu, vùng khó khăn để chủ động kết nối, phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ sở trường học để kiểm tra, thống nhất danh sách, nội dung, số lượng thật cụ thể trước khi tiến hành bàn giao gạo về cho địa phương đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, nhiều năm qua, nhiệm vụ vệ sinh, bảo quản an toàn hệ thống kho bãi tại các chi cục trực thuộc được giao cho chi đoàn đảm nhiệm. Định kỳ, hàng tuần, hàng tháng theo kế hoạch, Ban Chấp hành Chi đoàn phân công đoàn viên các tổ đội, luân phiên túc trực quét dọn vệ sinh, phối hợp với bộ phận kỹ thuật thường xuyên kiểm tra tình hình mối mọt, cảnh báo, phân tích nguy cơ dột, cháy nổ cùng nhiều tình huống bất lợi về an toàn kho bãi có thể xảy ra để kịp thời khắc phục. Hàng chục phần việc, công trình lớn nhỏ đã được đặt tên gắn với hoạt động tuổi trẻ đơn vị như: kho bãi thanh niên, công tác vệ sinh kho tàng đảm bảo vùng kho xanh - sạch - đẹp và bảo quản hàng DTQG tuyệt đối an toàn… luôn được tuổi trẻ đơn vị đảm nhiệm và phát huy hiệu quả./.